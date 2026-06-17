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Lionel Messi pone el mundo a sus pies y le mete presión a Cristiano Ronaldo

Hace 20 años, Messi debutó en un Mundial y dos décadas después, sigue demostrando su enorme calidad

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Por Milton Montenegro y AFP

Lionel Messi encantó con su actuación contra Argelia y todo el mundo habla de él, pero de inmediato aparece el nombre de Cristiano Ronaldo, quien debuta en el Mundial 2026.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

AFP

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