Lionel Messi perdió millones de euros con sus negocios inmobiliarios en Europa

Lionel Messi perdió millones en 2024 con su empresa inmobiliaria, afectada por la caída en el valor de sus propiedades europeas.

Lionel Messi diversificó su fortuna más allá del fútbol. En 2013 creó Rostower, una firma dedicada al negocio inmobiliario con presencia en España, Francia y Reino Unido.

Desde finales del 2023, la empresa se transformó en una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión y empezó a cotizar en la Bolsa de Portfolio Stock Exchange. Gracias a este cambio dejó de tributar el impuesto de sociedades. No obstante, debe distribuir al menos el 80% de sus beneficios en dividendos.

Pese a las expectativas del mercado, el resultado financiero de Rostower en 2024 fue negativo. Registró pérdidas cercanas a los 7.500.000 de euros. Aunque generó 7.100.000 de euros en alquileres y rentas, la valoración de sus propiedades bajó en aproximadamente 5.800.000 de euros, lo que afectó de forma significativa su patrimonio.

Actualmente, la firma mantiene un valor bursátil superior a 223.000.000 de euros. En su portafolio figuran propiedades residenciales y comerciales, como apartamentos en zonas exclusivas de Barcelona, un dúplex en Londres, un departamento de más de 395 m² en París y una residencia en Ibiza. También posee oficinas en Sitges, Castelldefels y en el Edificio Rostower del barrio Eixample.

El sector turístico representa otra línea importante dentro del conglomerado. Desde 2017, el capital del futbolista argentino incluye seis hoteles en España y Andorra, distribuidos en ubicaciones estratégicas:

Hotel Sitges (España) : fue la primera adquisición en el sector hotelero.

: fue la primera adquisición en el sector hotelero. Hotel Ibiza Es Vivé (España) : comprado en 2018 por una suma cercana a los 30 millonesde euros.

: comprado en 2018 por una suma cercana a los 30 millonesde euros. Hotel Mallorca (España) : adquirido en 2020, anteriormente se conocía como Hotel Fona Mallorca , ubicado en S’Illot.

: adquirido en 2020, anteriormente se conocía como , ubicado en S’Illot. Hotel Baqueira (España) : situado en la estación de esquí Baqueira Beret , enfocado en deportes de invierno.

: situado en la estación de esquí , enfocado en deportes de invierno. Hotel Andorra : inaugurado en febrero de 2023 , fue el más reciente en incorporarse al portafolio.

: inaugurado en , fue el más reciente en incorporarse al portafolio. Hotel Sotogrande Club Marítimo (España): hotel boutique ubicado en el puerto deportivo de Sotogrande, Andalucía, con una propuesta vinculada al mundo náutico.

Hasta hace poco, estos hoteles operaban bajo la marca MIM, en conjunto con el grupo Majestic. Sin embargo, el grupo Meliá asumió el control e incorporó los hoteles a su línea The Meliá Collection. Además, se incluye otro hotel ubicado en el Valle de Arán, que opera fuera de esta alianza.

Rostower también forma parte de Limecu España 2010, una sociedad limitada constituida en abril de 2010 para manejar las inversiones del jugador en territorio español. Dentro de esta estructura opera Leo Messi Management, encargada de la gestión de sus derechos de imagen.

Durante el 2023, esta sociedad facturó 109,3 millones de euros y logró ganancias por 15,1 millones de euros.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.