Lindsey Vonn enfrenta riesgo de amputación tras grave accidente en Juegos Olímpicos de Invierno

El objetivo inmediato de Lindsey Vonn es conservar su pierna izquierda tras el accidente que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Así lo indicó el cirujano ortopédico francés Bertrand Sonnery-Cottet, quien advirtió que la lesión puede derivar en amputación.

La esquiadora estadounidense perdió el control 13 segundos después de la largada y chocó contra un obstáculo en la pista helada de Cortina el domingo 8 de febrero. Recibió atención médica en el lugar y luego la trasladaron a un hospital de la región.

Vonn sufrió una fractura compleja de la tibia izquierda. Desde entonces afrontó tres cirugías. El viernes 13 de febrero informó que requerirá al menos dos operaciones adicionales.

El médico Sonnery-Cottet, con base en Lyon, explicó a RMC Sport que el tiempo de recuperación es imprevisible. Señaló que pasarán meses antes de que la atleta pueda caminar con normalidad. Indicó que el objetivo principal es mantener la pierna y recuperar la capacidad de andar. Añadió que lesiones de esa gravedad pueden terminar en amputación.

El especialista afirmó que las imágenes más recientes publicadas por Vonn muestran que las intervenciones resultaron exitosas. Sin embargo detalló que el fijador externo colocado en la pierna izquierda evidencia que la fractura no logró repararse por completo. Subrayó que la lesión es extremadamente grave y que podría generarle problemas durante meses o incluso dejar secuelas permanentes.

Los médicos tratantes no comentaron las declaraciones del cirujano francés.

En una actualización en Instagram la tres veces medallista olímpica agradeció el apoyo recibido. Informó que enfrentó semanas difíciles en el hospital. Indicó que se siente más estable aunque reconoce que el proceso será largo. Confirmó que afrontará otra cirugía antes del alta y que luego requerirá una intervención adicional tras realizarse nuevos estudios de imagen.

Vonn aclaró que su lesión no guarda relación con la ruptura del ligamento cruzado anterior que sufrió días antes de la competencia. También expresó que su sueño olímpico no terminó como lo había imaginado.

