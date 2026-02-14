Puro Deporte

Lindsey Vonn enfrenta riesgo de amputación tras grave accidente en Juegos Olímpicos de Invierno

La esquiadora estadounidense sufrió una fractura compleja en la tibia izquierda y ya afrontó tres cirugías tras caer en Cortina

Por O Globo / Brasil / GDA
Lindsey Vonn sufrió grave fractura en la tibia izquierda. Médicos alertan sobre posible amputación y secuelas permanentes.
(IG/lindseyvonn/AFP)







