Limón mantiene supremacía en el voleibol femenino de los Juegos Nacionales

El sexteto de Limón se proclamó bicampeón del voleibol femenino de los Juegos Nacionales

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Voleibol femenino Limón bicampeón 21 de enero del 2026 Fotografía: Icoder
Las jugadoras de Limón celebran su bicampeonato en el voleibol femenino de los Juegos Nacionales. (La Nación/Fotografía: Icoder)







