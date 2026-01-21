Limón mantiene supremacía en el voleibol femenino de los Juegos Nacionales

Las jugadoras de Limón celebran su bicampeonato en el voleibol femenino de los Juegos Nacionales.

En un emocionante partido, el sexteto de Limón derrotó a San José tres sets por dos, este miércoles en el Polideportivo de Pococí, para dejarse la medalla de oro del voleibol femenino de los Juegos Nacionales por segunda ocasión consecutiva.

La final femenina se vivió intensamente, al disputarse cinco emocionantes sets que provocaron la felicidad de la gran mayoría de aficionados que colmaron los graderíos del gimnasio pococeño que apoyaba al cuadro limonense.

Los marcadores se alternaron en un compromiso emotivo y de muy alto nivel, que se definió en el quinto set.

Las caribeñas se impusieron con parciales de 25-11, 17-25, 25-22, 23-25 y 15-8, en una final vibrante de principio a fin. Con su gente apoyando a lo grande, las caribeñas celebraron un oro histórico, que se suma al conseguido en Guanacaste 2024, cuando derrotaron a Santa Bárbara en el partido decisivo.

Por su parte, en un partido igualmente vibrante y con una remontada incluida, Belén se dejó la medalla de bronce al derrotar 3-2 a Santa Bárbara en el Polideportivo de Pococí.

Las belemitas perdieron los dos primeros sets por 23-25 y 15-25, pero respondieron con fuerza para ganar los siguientes 25-12 y 25-11, y forzar el definitivo quinto episodio, donde sellaron el triunfo con un sensacional 16-14, según se indicó en un comunicado de prensa del Icoder.

Con el liderazgo del entrenador Johan Morales, Belén vuelve al podio del voleibol femenino después de muchos años, ya que su última medalla fue conseguida en 1999, cuando logró la plata en las justas celebradas en San Carlos, donde cayó en la final ante San José.