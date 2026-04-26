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Liga de Ascenso ya tiene a su primer semifinalista del Torneo Clausura, tras avanzar con goleada incluida

La Liga de Ascenso ya cuenta con su primer invitado a las semifinales del Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Escorpiones de Belén Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 Escorpiones 4 - Santa Cruz PFA 1 25 de abril del 2026 Facebook Escorpiones de Belén
Escorpiones de Belén derrotó por goleada a Santa Cruz PFA y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso. (Facebook Escorpiones de Belén /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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