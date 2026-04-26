Liga de Ascenso ya tiene a su primer semifinalista del Torneo Clausura, tras avanzar con goleada incluida

Escorpiones de Belén derrotó por goleada a Santa Cruz PFA y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso.

La Liga de Ascenso ya tiene a su primer semifinalista del Torneo Clausura 2026, demostrando su favoritismo y avanzando con goleada incluida.

Después de igualar 1-1 en el juego de ida, Escorpiones de Belén recibió este viernes a Santa Cruz PFA y lo despachó con un contundente 4-1 en el Polideportivo de Belén.

Los belemitas se adelantaron en el marcador al minuto 17 con un tanto de José Rodolfo Montiel; sin embargo, al 59, Carlos Ferreto igualó 1-1 para los guanacastecos.

El propio Montiel volvió a poner al frente a los heredianos al minuto 79, poniendo el 2-1 en la pizarra. No obstante, en el cierre del partido, los santacruceños sufrieron dos expulsiones, lo que los dejó con nueve hombres en la cancha.

En los minutos finales, los dirigidos por el argentino Cristian Salomón consolidaron su victoria con tantos de Javier Camareño al minuto 85 y Josué Serrano al 89, para ganar la serie con un global de 5-2.

De acuerdo con la página Ascenso Total, José Rodolfo Montiel llegó a los 100 goles en la división de plata del balompié costarricense, tras jugar para Guanacasteca, Marineros, Municipal Turrialba y Escorpiones.

Montiel, además, se había coronado campeón goleador del Torneo Apertura 2025 de la Liga Primera de Nicaragua, jugando con el Cacique Diriangén FC, al marcar 11 tantos en 15 partidos.

Ahora, Escorpiones esperará al ganador entre Inter San Carlos y Pitbulls, serie que de momento ganan los norteños por 1-2.

En el resto de las llaves, los marcadores en los juegos de ida fueron 1-1 entre Fútbol Consultants y Jicaral Sercoba, mientras que Quepos Cambute goleó a domicilio al Uruguay de Coronado. A estos resultados se suma el triunfo de Inter San Carlos por 1-2 contra Pitbulls.

Para este domingo 26 de abril, Jicaral Sercoba recibirá a Fútbol Consultants a las 11 a. m. en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. Por su parte, Quepos Cambute será local ante Uruguay de Coronado a las 2 p. m. en el estadio Finca Damas.

Finalmente, el lunes 27 de abril se disputará el último compromiso, cuando Inter San Carlos sea anfitrión ante Pitbulls de Santa Bárbara a las 7 p. m. en el estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada. Los tres partidos se transmitirán por TD Más.