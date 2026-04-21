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Liga de Ascenso ya está en los cuartos de final y los equipos locales pasaron penurias

La Liga de Ascenso cumplió con los partidos de ida de cuartos de final del Torneo Clausura y ya se conoce el calendario para los duelos de vuelta

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Por Juan Diego Villarreal
Inter San Carlos Yamir Villán Liga de Ascenso Cuartos de final Torneoi Clausura 2026 21 de abril del 2026
Yamir Villán anotó el primer gol para Inter San Carlos, que venció 1-2 a Pitbulls de Santa Bárbara, por los cuartos de final de Liga de Ascenso. (Facebook de Inter San Carlos /La Nación)







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Liga de AscensoTorneo Clausura 2026Juegos de ida de los cuartos de final
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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