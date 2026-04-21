Liga de Ascenso ya está en los cuartos de final y los equipos locales pasaron penurias

Yamir Villán anotó el primer gol para Inter San Carlos, que venció 1-2 a Pitbulls de Santa Bárbara, por los cuartos de final de Liga de Ascenso.

Los juegos de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso se completaron este lunes y ningún equipo local pudo sacar ventaja en su campo, por lo que ahora tendrán que buscar ganar la serie como visitantes.

La jornada dejó como saldo dos empates y dos triunfos a favor de los equipos visitantes. Este fin de semana arrancan los partidos de vuelta, en los que se definirán los semifinalistas del certamen.

En el primer duelo del lunes, el benjamín del campeonato, Pitbulls de Santa Bárbara, cayó 1-2 ante Inter San Carlos, que terminó el partido con nueve hombres tras las expulsiones de dos de sus jugadores.

Los norteños lograron abrir el marcador al minuto 21 con un tanto de Yamir Villán, y el exsaprissista Fabrizio Alemán aumentó la cuenta al minuto 51. Los heredianos descontaron con una anotación del argentino Jonathan Hansen al minuto 73.

Inter San Carlos, bajo el mando del técnico Douglas Sequeira, es el campeón del Torneo Apertura 2025 y con ello aseguró una eventual final nacional. Si los norteños ganan el Clausura 2026, automáticamente ascenderán a la Primera División.

Por su parte, Fútbol Consultants no pasó del empate 1-1 frente a Jicaral Sercoba en el estadio Jose Joaquín Coyella Fonseca, en Guadalupe.

El brasileño Danilo Pimpinati, quien inició la temporada en Municipal Upala —equipo que descendió a Linafa—, abrió la cuenta para los jicaraleños al minuto 28; sin embargo, en la siguiente jugada Édgar Aguilar igualó el compromiso para los josefinos al minuto 29.

Pimpinati se consolidó como el goleador del campeonato de la segunda división al llegar a 18 anotaciones. Le siguen, con 13, Abner Hidalgo (Escorpiones), Anderson Núñez (Inter San Carlos) y Ryan Cane (Quepos Cambute).

En los dos restantes compromisos, el sábado Santa Cruz PFA empató 1-1 con Escorpiones de Belén en el estadio Cacique Diría, mientras que el domingo Uruguay de Coronado perdió 2-5 frente a Quepos Cambute en el Coyella Fonseca. Así, ningún equipo local pudo sacar provecho en el arranque de las series.

Los juegos de vuelta de los cuartos de final iniciarán este viernes 24 de abril, cuando Escorpiones de Belén y Santa Cruz se midan a las 7 p. m. en el Polideportivo de Belén.

Por su parte, el domingo 26 de abril Jicaral Sercoba recibirá a Fútbol Consultants a las 11 a. m. en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. Mientras tanto, Quepos Cambute será local ante Uruguay de Coronado a las 2 p. m. en el estadio Finca Damas.

Finalmente, el lunes 27 de abril se disputará el último compromiso, cuando Inter San Carlos sea anfitrión ante Pitbulls de Santa Bárbara a las 7 p. m. en el estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada. Los cuatro partidos se transmitirán por TD+.