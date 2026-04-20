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Liga de Ascenso tiene su primera goleada en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso iniciaron este fin de semana y se completarán el lunes

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Por Juan Diego Villarreal
Liga de Ascenso Uruguay de Coronado Torneo Clausura 2026 Semifinales Quepos Cambute Tomada del Facebook del Uruguay de Corinado
El Uruguay de Coronado cayó en casa 2-5 frente a Quepos Cambute, este domingo, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Ascenso. (Tomada del Facebook del Uruguay de Corinado /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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