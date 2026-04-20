Liga de Ascenso tiene su primera goleada en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

(Tomada del Facebook del Uruguay de Corinado /La Nación)

El Uruguay de Coronado cayó en casa 2-5 frente a Quepos Cambute, este domingo, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Ascenso.

Los cuartos de final de la Liga de Ascenso del Torneo Clausura 2026 iniciaron este fin de semana con dos compromisos, en los que se registró la primera goleada de la segunda fase del certamen.

El equipo de Quepos Cambute, en condición de visitante, goleó 2-5 a Uruguay de Coronado en un partido disputado este domingo a la 1:00 p. m. en el estadio José Joaquín Coyella Fonseca, en Guadalupe.

En un encuentro intenso, los porteños lograron reponerse a un marcador adverso para dar el primer paso hacia las semifinales.

El cubano Daniel Díaz adelantó a los visitantes al minuto 14, pero los lecheros reaccionaron con goles de Gustavo Portugués al 19’ y Freddy Borbón al 22’, para darle la vuelta al marcador (2-1).

No obstante, en el complemento, los quepeños retomaron el control. El defensor Lenín Montaño igualó 2-2 al minuto 52, Fabián Chaves puso el 2-3 al 65’ y Daniel Díaz firmó su doblete al 80’ para el 2-4.

La goleada la cerró nuevamente Lenín Montaño, quien con su segunda anotación estableció el definitivo 2-5 al 90+3 para los puntarenenses.

Por su parte, Escorpiones de Belén sacó un valioso empate el sábado en el estadio Cacique Diriá de Santa Cruz, tras igualar 1-1 ante Santa Cruz PFA.

Los belemitas abrieron el marcador gracias al tanto del delantero José Rodolfo Montiel al minuto 19. El conjunto santacruceño, con el apoyo de su afición, se fue al frente y encontró el empate al minuto 38, con la anotación de Justin Ramírez.

Este lunes se completarán los dos últimos partidos de la jornada. Pitbulls de Santa Bárbara se enfrentará a Inter San Carlos en el estadio Carlos Alvarado, a las 5 p. m. El juego será transmitido por el canal TD+.

Mientras tanto, Fútbol Consultants recibirá a Jicaral Sercoba a partir de las 7 p. m. en el estadio José Joaquín Coyella Fonseca, en Guadalupe, también por TD+.

La programación de los partidos de vuelta será anunciada esta semana por el Comité de Competición de la Liga de Ascenso.

De momento, Inter San Carlos, campeón del Torneo Apertura 2025, tiene asegurada una eventual final nacional en caso de que otro club gane el Clausura 2026. Si los norteños también se adjudican este segundo torneo, ascenderán automáticamente a la máxima categoría.