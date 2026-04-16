Cuartos de final de la Liga de Ascenso 2026: partidos, horarios y dónde verlos en vivo

Escorpiones de Belén abrirá los cuartos de final de la Liga de Ascenso, del Torneo Clausura 2026, visitando a Santa Cruz PFA.

Los cuartos de final del Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso arrancan este fin de semana, con ocho equipos en busca del título que les permita competir en la Primera División la próxima temporada.

En esta ocasión, dos canales de televisión transmitirán las emociones de la segunda división, según informó el departamento de prensa de LIASCE.

La segunda fase del certamen tendrá partidos de ida sábado, domingo y lunes. De los cuatro encuentros programados, tres serán televisados.

Los equipos clasificados a los cuartos de final por el Grupo A son Inter San Carlos, Jicaral Sercoba, Quepos Cambute y Santa Cruz. Por el Grupo B avanzaron Escorpiones de Belén, Uruguay de Coronado, Pitbulls de Santa Bárbara y Fútbol Consultants.

Juegos de ida

Fecha Hora Partido Canal Sábado 18 de abril 1 p.m. Santa Cruz PFA vs. Escorpiones FUTV Domingo 19 de abril 1 p.m. Uruguay vs. Quepos Cambute TD+ Lunes 20 de abril 7 p.m. Fútbol Consultants vs. Jicaral TD+ Lunes 20 de abril 7 p.m. Pitbulls vs. Inter San Carlos Sin TV

Inter San Carlos, campeón del Torneo Apertura 2025, tiene asegurada una eventual final nacional. En caso de ganar el Clausura 2026, ascenderá automáticamente a la Primera División. Si otro club se corona campeón, los sancarleños disputarán una serie final por el ascenso.

La tabla de goleadores la lidera el brasileño Danilo Pimpinati, de Jicaral, con 17 anotaciones. Le siguen Abner Hidalgo (Escorpiones), Anderson Núñez (Inter San Carlos) y Ryan Cane (Quepos Cambute), todos con 13 goles.

Por su parte, Municipal Upala descenderá a Linafa tras perder la categoría. En tanto, Limón Black Star y Municipal Turrialba perdieron sus cupos por motivos administrativos.