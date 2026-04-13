Liga de Ascenso tiene dos sorpresas entre los ocho equipos clasificados a los cuartos de final

Fútbol Consultants logró meterse a los cuartos de final de la Liga de Ascenso, en la última jornada, al derrotar 3-2 a Pitbulls de Santa Bárbara.

Dos equipos que apenas cumplen su primera temporada en la Liga de Ascenso sorprendieron al clasificar a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y tendrán la oportunidad de pelear por un cupo en la Primera División.

Hace poco más de un año, uno de los clubes en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), mientras que el otro ni siquiera existía; sin embargo, ambos hoy obtienen su boleto a la segunda fase del certamen.

Pitbulls de Santa Bárbara, que se coronó campeón en Linafa en 2025, y Santa Cruz PFA, que en la campaña anterior jugó como Antioquia PFA, son las escuadras que por primera vez disputarán la ronda decisiva en la Liga de Ascenso.

En la última jornada, el equipo de Santa Cruz PFA, que no tuvo acción, se mantuvo en zona de clasificación en el Grupo A, con 17 puntos y un +2 en su diferencia de goles.

El Municipal Grecia estaba obligado a ganar su compromiso para desplazar a los santacruceños. Sin embargo, apenas empató como visitante 1-1 frente a Sarchí, alcanzando también 17 unidades, pero con un -2.

Por otra parte, en el Grupo B, Fútbol Consultants no falló en casa y venció 3-2 a Pitbulls, para asegurar su clasificación al llegar a 19 unidades, mientras que Cariari Pococí quedó eliminado tras igualar 2-2 con Aserrí y llegar a 15.

Series de cuartos de final

Así quedaron las series del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso, al finalizar la primera fase del campeonato. (Cortesía: Liga de Ascenso/La Nación)

Una vez cumplida la primera fase del Torneo Clausura 2026, los cuartos de final de la Liga de Ascenso se jugarán de la siguiente manera: Fútbol Consultants enfrentará a Jicaral Sercoba, mientras que Pitbulls Santa Bárbara lo hará ante Inter San Carlos.

Por su parte, Uruguay de Coronado se medirá con Quepos Cambute, y Santa Cruz PFA con Escorpiones de Belén. Las series se disputarán a partidos de ida y vuelta, como es costumbre. Los encuentros aún deben ser programados por el Comité de Competición de la Liga de Ascenso.

De momento, Inter San Carlos, dirigido por el entrenador Douglas Sequeira, tiene asegurada una eventual final nacional tras ganar el Torneo Apertura 2026. Si los sancarleños conquistan también el Clausura 2026, obtendrán automáticamente el cupo a la Primera División.

En la última fecha del Torneo Clausura 2026, los resultados fueron: Sarchí 1 - Municipal Grecia 1, Upala 0 - Jicaral Sercoba 2, Fútbol Consultants 3 - Pitbulls Santa Bárbara 2 y Aserrí 2 - Cariari Pococí 2. El duelo entre Santa Ana y Carmelita fue desprogramado porque ninguno de los clubes se jugaba clasificación.

La tabla de goleadores la encabeza el brasileño Danilo Pimpinati de Jicaral suma 17 anotaciones, seguido por Abner Hidalgo, de Escorpiones, y Anderson Núñez de Inter San Carlos con 14 y Ryan Cane, de Quepos Cambute, con 13.

Finalmente, en cuanto al descenso, el Municipal Upala volverá al campeonato de Linafa, al perder la categoría. En los casos de Limón Black Star y el Municipal Turrialba, perdieron sus cupos por temas administrativos.