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Liga de Ascenso tiene dos sorpresas entre los ocho equipos clasificados a los cuartos de final

La Liga de Ascenso ya tiene listas las series de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Fútbol Consultants Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 Cuartos de final 12 de abril Facebook: Ascenso Total/:Angelique Ward
Fútbol Consultants logró meterse a los cuartos de final de la Liga de Ascenso, en la última jornada, al derrotar 3-2 a Pitbulls de Santa Bárbara. (Facebook: Ascenso Total/:Angelique Ward/La Nación)







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Liga de AscensoTorneo Clausura 2026Cuartos de final
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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