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Liga de Ascenso empieza a definir cuál será el nuevo inquilino de la Primera División

La final del Torneo Clausura 2026, de donde saldrá el equipo que sustituirá a Guadalupe FC, arranca este domingo

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Por Juan Diego Villarreal
Inter San Carlos Liga de Ascenso Cuartos de final Torneoi Clausura 2026 21 de abril del 2026 Facebook Inter San Carlos
Inter San Carlos será el anfitrión este domingo del partido de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso. (Facebook Inter San Carlos/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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