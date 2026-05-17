Liga de Ascenso empieza a definir cuál será el nuevo inquilino de la Primera División

Inter San Carlos será el anfitrión este domingo del partido de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso.

Un proyecto que busca llevar a un segundo equipo de la zona norte del país a la Primera División del fútbol de Costa Rica se enfrentará a una escuadra proveniente de uno de los distritos peninsulares de la provincia de Puntarenas, que intenta regresar a la máxima categoría.

Inter San Carlos y Jicaral Sercoba se medirán este domingo 16 de mayo, a las 4 p. m., en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada, en el juego de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso.

Los sancarleños, al mando del entrenador Douglas Sequeira, están a 180 minutos de lograr el ansiado ascenso. Como campeones del Torneo Apertura 2025, de ganar esta segunda fase obtendrían automáticamente su boleto a la máxima categoría.

Mientras tanto, el Huracán de la Península, que ascendió en la temporada 2018-2019 de la mano de Jeaustin Campos, busca regresar al primer circuito del fútbol tico bajo la conducción del entrenador Alberto Moraga.

Los porteños deben ganar la serie para forzar una final nacional y disputar dos encuentros más ante los sancarleños.

Ambos equipos cuentan con la experiencia de tener en sus filas a jugadores que han militado en la Primera División e incluso han sido campeones, por lo que, sin duda, será una serie intensa y de mucha entrega.

En las semifinales, Inter San Carlos dejó en el camino a Escorpiones de Belén, tras igualar en casa 0-0 y triunfar 1-0 en el Polideportivo de Belén, gracias a un tanto de Carlos Villegas en tiempos extra.

Mientras tanto, Jicaral sufrió para lograr su boleto. En el primer duelo cayó 1-0 como visitante ante Quepos Cambute y posteriormente consiguió la remontada en un cierre de infarto.

Los quepeños comenzaron ganando el compromiso de vuelta 0-1 con anotación del cubano Daniel Díaz y parecía que la serie se le escapaba a los jicaraleños en casa.

No obstante, en la segunda parte surgió la figura del brasileño Danilo Pimpinati, quien, tras fallar un penal al minuto 48, se convirtió en el héroe del enfrentamiento.

Pimpinati marcó a los minutos 60, 90+2 y 90+5 para rescatar la clasificación de los peninsulares y consolidarse como el goleador de la Segunda División, con 22 anotaciones.