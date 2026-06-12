Liga de Ascenso definió cómo se jugará su próximo campeonato

El Rosario de Naranjo es el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso, luego de coronarse campeón de Linafa, al derrotar al Municipal Coto Brus.

El presidente de la Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo, informó cómo se jugará la próxima temporada de la Segunda División del fútbol costarricense.

Hidalgo, quien estuvo presente en la ceremonia de premiación del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), explicó los pasos a seguir en lo que, según indicó, forma parte de un proceso de reestructuración del fútbol costarricense.

El jerarca de la Segunda División confirmó el descenso de Municipal Upala al torneo de Linafa y el ascenso de Rosario de Naranjo, que ocupará su lugar la próxima campaña.

Por otra parte, Guadalupe FC descendió de la Primera División, mientras que Inter San Carlos ocupará su lugar tras conquistar el campeonato de la Liga de Ascenso.

El certamen abarcará, al igual que en años anteriores, el Torneo Apertura 2026 y el Torneo Clausura 2027. El campeón del Apertura quedará sembrado para una eventual gran final y, si también conquista el Clausura, ascenderá automáticamente a la Primera División.

Además, reiteró que Limón Black Star y Municipal Turrialba perdieron su licencia, por lo que tampoco podrán disputar el próximo campeonato. De esta manera, el torneo pasará de 18 a 16 equipos, es decir, ocho por grupo, tal y como se disputó el Clausura 2026.

“El campeonato lo vamos a realizar con 16 equipos. Así lo estamos trabajando con la Unafut y con Linafa, porque la intención es ir reestructurando el fútbol nacional. No sabemos si la Primera División se va a quedar con 10 equipos en las próximas temporadas, pero nosotros sí nos vamos a quedar con 16 clubes”, dijo Hidalgo.

Se conformarán dos grupos de ocho equipos y los cuatro primeros de cada uno avanzarán a una segunda fase, en la que se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la final, tanto en el Apertura como en el Clausura.

El dirigente descartó así los rumores sobre la posibilidad de que Limón Black Star o Municipal Turrialba puedan recuperar su licencia para la próxima temporada, que algún otro club ascienda desde Linafa o que Guanacasteca y Santos, que perdieron su licencia en la Primera División, puedan competir en la Liga de Ascenso.

“Nos parece que 16 equipos es el número perfecto. Se forman dos grupos de ocho equipos y se puede jugar de domingo a domingo, sin necesidad de que algún club quede libre en cada jornada. Eso nos favorece para organizar el campeonato, tomando en cuenta las limitaciones de los clubes y los extensos traslados”, recalcó Hidalgo.

De acuerdo con Sergio Hidalgo, la Liga de Ascenso viene trabajando junto con la Unafut en temas de infraestructura y rendimiento para contar con un campeonato más competitivo y lograr que los clubes lleguen mejor preparados a la máxima categoría, de manera que puedan mantenerse y competir sin descender al año siguiente.