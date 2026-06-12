Puro Deporte

Liga de Ascenso definió cómo se jugará su próximo campeonato

El jerarca de la Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo, explicó los pormenores de la próxima temporada

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Por Juan Diego Villarreal
Rosario Naranjo se coronó campeón de la Liga de Ascenson este domingo.
El Rosario de Naranjo es el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso, luego de coronarse campeón de Linafa, al derrotar al Municipal Coto Brus. (Facebook Rosario Naranjo/Facebook Rosario Naranjo)







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Liga de AscensoSergio HidalgoTemporada 2026-2027
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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