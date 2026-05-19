Puro Deporte

¿Liberty tendrá el canal Fox? Esta es la respuesta oficial a la pregunta que se hacen muchos

‘La Nación’ le hizo la consulta a Liberty sobre lo que sus clientes quieren saber ante la puesta en marcha de Fox en Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Fox ya está presente en varias cableras y varios abonados de Liberty tienen la inquietud de si el nuevo canal estará ahí.
Fox ya está presente en varias cableras y varios abonados de Liberty tienen la inquietud de si el nuevo canal estará ahí. (Fox y Liberty/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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