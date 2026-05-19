¿Liberty tendrá el canal Fox? Esta es la respuesta oficial a la pregunta que se hacen muchos

Fox ya está presente en varias cableras y varios abonados de Liberty tienen la inquietud de si el nuevo canal estará ahí.

Fox Centroamérica tiene pocas horas de su lanzamiento oficial, que arrancó en la región con la puesta en marcha en la televisión de Costa Rica.

Una de las principales inquietudes surge por parte de quienes pagan el servicio de televisión por cable de Liberty.

Con el cambio de Tigo Sports a Fox, algunas cosas cambian, porque ya no se trata de cableras, sino de un canal nuevo que presenta una oferta deportiva muy llamativa, no solo en el ámbito internacional.

Aunque todavía falta bastante tiempo para que empiece de nuevo el fútbol nacional, algunos ya empiezan a hacer cálculos de cara al Torneo de Apertura 2026 y desde ya piensan que si será posible que los abonados de Liberty puedan disfrutar de los partidos que habitualmente transmite FUTV, pero que ahí mismo puedan sintonizar los que dará Fox.

Para salir de dudas, La Nación efectuó la consulta de manera formal. Y ya hay una respuesta por parte de Liberty Costa Rica.

“En Liberty revisamos permanentemente nuestra oferta de entretenimiento para mantener una propuesta atractiva y alineada con las preferencias de nuestros clientes.

”Como parte de ese proceso, exploramos continuamente distintas opciones y contenidos, incluyendo el citado (Fox), con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestra oferta de valor”, aseguró Liberty Costa Rica.

En horas de la mañana de este martes, Fox emitió un pronunciamiento en el que indica que como parte de esta nueva etapa, el canal amplía su cobertura en la región a través del lanzamiento en Claro, que se suma a Tigo, Telecable de Costa Rica, Kölbi y a más de 20 sistemas de TV de paga, alcanzando el 92% de distribución en la región centroamericana.

Además del canal de TV de paga, los fanáticos pueden disfrutar de eventos deportivos en vivo completamente gratis en Tubi a través del canal “Fox on Tubi”, disponible en la plataforma de streaming.

Fue el pasado 13 de abril cuando Fox Latin America anunció el lanzamiento del canal Fox en Centroamérica, como parte de la adquisición de la programación y producción local de Tigo Sports en la región.

Ese día, Fox manifestó que fortalecía su presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ampliando su infraestructura, capacidades de producción y conexión con las audiencias locales.

Además, detalló que en Costa Rica, la nueva propuesta de Fox consolida una sólida oferta de fútbol centroamericano, que incluye derechos exclusivos de equipos de la Liga Promérica, además de ligas completas como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol.

El portafolio local se complementa con destacados derechos internacionales, entre ellos la Premier League, UEFA Europa League, Bundesliga (a partir de la temporada 2026–27), Liga MX y la Saudi Pro League, así como un amplio catálogo de fútbol femenino de México y Europa.

Adicionalmente, Fox ofrecerá en la región más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como MLB, PFL (artes marciales mixtas), lucha libre AAA, NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC, WEC y deportes colegiales de la Big Ten Conference, ampliando significativamente la oferta deportiva disponible para el público costarricense.

Los contenidos estarán disponibles a través del canal de televisión de paga Fox en Centroamérica, la plataforma gratuita Tubi AVOD y, próximamente, mediante FOX+ y el servicio directo al consumidor FOX One.