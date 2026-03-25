Liberia vs. Saprissa: hora, canal y todos los detalles del partido con ruta al título

En Liberia esperan tener una gran fiesta, esta noche reciben al Deportivo Saprissa, en duelo con ruta al título.

El cuadro pampero recibe a los morados en juego que inicia a las 8 p.m., compromiso donde ambos están a tres encuentros de alzar un título.

Los aurinegros abren las semifinales del Torneo de Copa, el choque de vuelta es el próximo domingo a las 4 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

El ganador de esta serie, enfrentará en la final que se disputará el 15 de este mes, al vencedor del duelo entre Sporting y Puntarenas, que en el primer encuentro empataron 1-1.

¿Dónde verlo? Copiado!

El partido de esta noche entre liberianos y morados se puede ver por la transmisión de FUTV y se espera lleno en el inmueble, que tiene capacidad para 3.720 espectadores y según reportó Liberia, ya se vendieron tres mil boletos.

Saprissa ya está en Liberia, viajó el martes y lo hizo sin dos de sus referentes, Mariano Torres y Kendall Waston, quienes por decisión de Hernán Medford, técnico del equipo, no estarán en el partido. Los tibaseños llegan disminuidos, porque aparte de Waston y Torres, no tendrán a los seleccionados Abraham Madriz, Jefferson Brenes, Jorkaeff Azofeifa y Gerald Taylor. Tampoco estarán Bancy Hernández y Luis Paradela, convocados a las selecciones de Nicaragua y Cuba, respectivamente. Entre las ausencias por lesión se encuentran Sebastián Acuña y Fidel Escobar.

💜 Hoy juega Saprissa



🕧 8 p.m. ⚽️ vs Liberia 🏆 Semi ida Torneo de Copa

📍Edgardo Baltodano pic.twitter.com/uxgJbHErdh — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 25, 2026

Saprissa recuperó a David Guzmán y Joseph Mora, quienes están con el grupo en Liberia.

Jóvenes a la cancha Copiado!

Morados y liberianos deben tomar en cuenta que estos partidos tienen que completar 360 minutos por juego con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no lo cumple, pierden los tres puntos.

En este caso, Saprissa debe echar mano de Alberth Barahona, Julián González, Thiago Cordero, Derek Woodly, Johnny Myrie y Matías Elizondo, para sumar esos 360 minutos que pide la regla.

Por el lado de Liberia, los pamperos también presentan algunas bajas, como la del defensa Christian Reyes, convocado a la selección de Nicaragua; así como la del volante Mauricio Villalobos, quien será operado por un golpe que recibió en la mandíbula; y la de Fernando Lesme, quien se recupera de una dolencia en la rodilla derecha.

Otros futbolistas que hace rato no juegan con el equipo debido a fuertes lesiones son Daniel Chacón, Jesús Henestrosa y Jefferson Sánchez.

Ventaja de Liberia Copiado!

La ventaja para los locales es que sus jóvenes, como Jared Ríos, Sebastián Padilla, Abner Hudson y Joyfer Chal, han participado en varios compromisos del torneo para sumar minutos sub-21.

Penales Copiado!

En el Torneo de Copa no existen los tiempos extra: si una serie queda empatada tras el partido de vuelta, se define de inmediato en penales (la regla también aplica para la final).

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por el árbitro Keylor Herrera, quien tendrá como asistentes a William Arrieta y Danny Sojo. El secretario arbitral será Cristopher Ramírez.

Keylor Herrera dirigirá el partido de esta noche entre Liberia y el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

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