Liberia vs. Saprissa: hora, canal y todos los detalles del partido con ruta al título

Los morados visitan el Edgardo Baltodano en la semifinal del Torneo de Copa

Por Milton Montenegro
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En Liberia esperan tener una gran fiesta, esta noche reciben al Deportivo Saprissa, en duelo con ruta al título.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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