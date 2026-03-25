Erick Lonis afirma que buscan un fichaje clave para Saprissa

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, afirmó que el club busca cerrar un fichaje clave para la institución.

Desde hace ocho meses, Saprissa no cuenta con esta figura y, según Lonis, esperan que al terminar el campeonato hayan logrado la contratación.

Erick llegó como emergente al puesto, pero aseguró que están en la búsqueda de un gerente deportivo.

“Saprissa es muy demandante. No había gerente deportivo, la presidencia estaba dudosa; ahora todo es más estable, estamos peleando los primeros lugares y seguimos en búsqueda de un gerente deportivo”, dijo Erick Lonis en el programa Tiempo Extra Radio, del Grupo Extra.

“No me gusta estar repitiendo, pero debo poner en contexto: no había gerente deportivo, se fue el gerente general, no había gerente de divisiones menores, la presidencia estaba como dudosa y nos tocó asumir en una situación realmente complicada”, indicó Lonis.

Erick tiene nueve meses en Saprissa y se ha hecho cargo de todo el tema deportivo, pero apunta a la llegada de un gerente en esa área.

“Estamos en la búsqueda de un gerente deportivo o una gerente deportiva, que esperamos incorporar cuando termine este torneo”, señaló Lonis.

La pregunta que muchos morados se harán es qué pasará con Erick ante la llegada del gerente deportivo: ¿se marcha de la institución?

“Nos vamos a mantener en la organización del Saprissa en temas, digamos, más estratégicos, como el desarrollo de las divisiones menores, el centro de entrenamiento, la mejora continua, la especificidad en el trabajo y la proyección de venta de jugadores a nivel internacional. Siempre vamos a estar por aquí, pero, una vez que tengamos al gerente deportivo, muchas cosas se nos van a aliviar en el día a día”, explicó Lonis.

Erick finalizó diciendo que tienen varios candidatos para el puesto de gerente deportivo, que han analizado, y aclaró que la prioridad es contratar a un nacional.

Hace mes y medio, La Nación entrevistó a Roberto Artavia, presidente de Saprissa, y se le consultó qué harían si Erick Lonis decide regresar a sus actividades particulares.

“Erick es una persona bien interesante. Yo, francamente, lo conozco hace bastantes años, pero no tenía un sentido del alcance desde su propia operación empresarial. Erick es un empresario grande: está en bienes raíces, desarrollo, en el negocio de carnes, tiene otros negocios propios —voy a decir— a nivel comercial. Es sumamente grande, sumamente exitoso. Está sacando tiempo de eso para estar aquí con nosotros, y yo entiendo que, en algún momento, va a regresar a lo suyo”, dijo Artavia, quien fue claro en que le gustaría que Lonis no salga de la institución.

Erick Lonis dijo que, pese a la llegada de un gerente deportivo, él seguirá en otras funciones en el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La decisión, por el momento, está en manos de él, de señalarnos cuándo ese momento se va a dar, y nosotros ya estamos trabajando con él en elaborar cuál es el perfil idóneo de la persona que eventualmente lo sustituirá. Pero no es que lo estemos empujando o que la decisión esté tomada, o que la fecha sea tal”, mencionó Artavia.

Artavia agregó que Saprissa cuenta con una estructura muy sencilla, donde está él como presidente; luego, Federico Serrano en la gerencia general; la dirección deportiva; la dirección comercial; la dirección de operaciones, y otras más.

“En ese sentido, lo que estamos elaborando es el perfil de ese gerente deportivo, definitivamente”, dijo Roberto Artavia.

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