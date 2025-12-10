Liberia vs. Alajuelense: horas en Estados Unidos para ver el inicio de las semifinales de Costa Rica

Este miércoles será una fiesta en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, con el inicio de la semifinal. La imagen corresponde al partido entre Liberia y Alajuelense del pasado 2 de noviembre.

Liga Deportiva Alajuelense visitará este miércoles 10 de diciembre a Liberia en la primera semifinal del Torneo Apertura 2025 y esta es la información sobre el horario en Estados Unidos.

La colonia de Costa Rica en el país norteamericano siempre está pendiente de las incidencias del fútbol nacional, que entra en su etapa de definiciones.

El compromiso de ida se realizará en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño de la Ciudad Blanca. Por su parte, la vuelta será en el Alejandro Morera Soto el próximo sábado 13 de diciembre.

Este miércoles el partido se iniciará a las 8 p. m. Estos son los horarios en Estados Unidos:

-Hora del Este: 9 p. m.

-Centro: 8 p. m.

-Montaña: 7 p. m.

-Pacífico: 6 p. m.

La otra semifinal, entre Saprissa y Cartaginés, se disputará jueves y domingo.

Los ganadores de ambas series se enfrentarán en la final de segunda fase, los días 17 y 20 de diciembre. Si Alajuelense es el vencedor de esta “liguilla”, será automáticamente campeón nacional, pues también ganó la primera ronda.

Si es otro equipo, el título definirá el título ante los manudos en una final nacional el 23 y 27 de diciembre.