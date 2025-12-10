Puro Deporte

Liberia vs. Alajuelense: horas en Estados Unidos para ver el inicio de las semifinales de Costa Rica

Liberia y Alajuelense disputan el partido de ida de las semifinales; conozca los distintos horarios en Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
En el Estadio Edgardo Baltodano se vive una verdadera fiesta antes del partido entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
Este miércoles será una fiesta en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, con el inicio de la semifinal. La imagen corresponde al partido entre Liberia y Alajuelense del pasado 2 de noviembre. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga Deportiva AlajuelenseAlajuelenseLiberiaSemifinales Torneo Apertura 2025Torneo Apertura 2025
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.