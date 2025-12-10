Alajuelense vs. Liberia: Fuerza Pública se pronuncia sobre supuesto cambio de horario en la semifinal de vuelta

José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez sostendrán un pulso desde el banquillo en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.

La Fuerza Pública aclaró que no ha solicitado ningún cambio ni la cancelación del partido de vuelta de las semifinales entre Liga Deportiva Alajuelense y Municipal Liberia, programado para el sábado 13 de diciembre a las 8 p.m.

“El equipo organizador deberá reforzar la seguridad privada y la Fuerza Pública dispondrá de recurso local para la seguridad ciudadana en las vías de aproximación al recinto deportivo”, explicó la Fuerza Pública.

El primer juego entre manudos y liberianos será el próximo miércoles 10, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de la Ciudad Blanca. La vuelta se mantiene para el próximo sábado 13 en el estadio Alejandro Morera Soto.

En la otra semifinal, el Club Sport Cartaginés recibirá al Deportivo Saprissa el próximo jueves 11 de diciembre en el estadio Fello Meza a las 8 p.m. La vuelta será en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás, el domingo 14 a las 4 p.m.

El Cartaginés y el Deportivo Saprissa disputarán la segunda semifinal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los equipos que resulten victoriosos en estas series se medirán en la final de la segunda fase, programada para los días 17 y 20 de diciembre. Alajuelense cuenta con una ventaja: al haber ganado la primera etapa, puede consagrarse campeón sin que sea necesaria una gran final.

Si en esa final Alajuelense no se impone, se deberá disputar una gran final los días 23 y 27 de diciembre entre el ganador de la segunda fase y el equipo manudo.

El campeonato de fútbol de Costa Rica busca un nuevo monarca ante la prematura eliminación del bicampeón, el Club Sport Herediano.