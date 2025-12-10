Puro Deporte

Alajuelense vs. Liberia: Fuerza Pública se pronuncia sobre supuesto cambio de horario en la semifinal de vuelta

La definición del campeonato de Costa Rica será entre Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez sostendrán un pulso desde el banquillo en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez sostendrán un pulso desde el banquillo en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Liberia y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiberiaCartaginésSaprissa
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.