Liberia anuncia fichaje inesperado y del agrado de José Saturnino Cardozo

Jose Saturnino Cardozo dio el visto bueno para la llegada de un hombre en ataque.

El Municipal Liberia vio partir a Joaquín Alonso Hernández y a Fernando Lesme, así que es un hecho que sí o sí tiene que reforzar su zona de ataque en este mercado.

Ya el presidente de los pamperos, Wilder Eusse, había adelantado a La Nación la llegada del nicaragüense Justing Cano, en lugar del paraguayo.

Pero este sábado, Liberia dio a conocer la contratación de un hombre que por sus características es del agrado de José Saturnino Cardozo.

Se trata de John Jairo Ruiz, quien era parte de Guadalupe, el club que se marchó a la Segunda División.

(Prensa Liberia/Prensa Liberia)

“¡Bienvenido John Jairo Ruiz Barrantes! Con experiencia en clubes como el Lille de Francia, Dnipro de Ucrania y Estrella Roja de Serbia, así como pasos por el Saprissa, Herediano y Guadalupe FC, Ruiz ya es un coyote más”, informó el Municipal Liberia.

El club detalló que el futbolista de 32 años firmó un contrato por un año, convirtiéndose en su tercer fichaje oficial, luego de que ya anunciaron a Elian Morales y Rodiney Leal.

“Su experiencia y gran recorrido deportivo será muy importante en nuestro proyecto liderado por José Saturnino Cardozo”, apuntó Liberia.

Aparte de Fernando Lesme y Joaquín Alonso Hernández, del equipo de la Ciudad Blanca se marcharon Daniel Chacón, Waylon Francis, Lorenzo Orellano, Yoserth Hernández y Daniel Villegas.