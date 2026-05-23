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Liberia anuncia fichaje inesperado y del agrado de José Saturnino Cardozo

El Municipal Liberia le dio la bienvenida a un futbolista para su zona de ataque

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Por Fanny Tayver Marín
Jose Saturnino Cardozo, tecnico de Liberia
Jose Saturnino Cardozo dio el visto bueno para la llegada de un hombre en ataque. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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