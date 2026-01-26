Puro Deporte

Leyenda del motocross freestyle volverá a competir en los X-Knights en su nuevo formato

Después de volver de un retiro prematuro, debido a las lesiones, un favorito de la afición competirá nuevamente en los X-Knights en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
X-Knights 2026 Dany Pajarito Torres 26 de enero del 2026 Cortesía: MJComunicación
El piloto español, Dany 'El Pajarito' Torres, es el máximo ganador de los X-Knights, con cinco campeonatos. (La Nación/Cortesía: MJComunicación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
X-Knights 2026Dany El Pajarito TorresPiloto de freestyle español
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.