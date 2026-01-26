Leyenda del motocross freestyle volverá a competir en los X-Knights en su nuevo formato

El piloto español, Dany 'El Pajarito' Torres, es el máximo ganador de los X-Knights, con cinco campeonatos.

Es el máximo ganador en la historia de los X-Knights y una de las figuras que enloqueció a los aficionados costarricenses con sus arriesgadas maniobras y saltos espectaculares cada vez que se elevaba en la rampa.

Aunque las lesiones lo alejaron de las competencias hace tres años, volver a competir en los X-Knights, bajo el formato de Copa Mundial FIM de Freestyle (FIM Freestyle GP World Cup), fue irresistible para el español Dany El Pajarito Torres, quien estará de nuevo en el país.

El Pajarito Torres es, sin duda, una de las figuras más importantes del motocross freestyle a nivel mundial, y regresar a Costa Rica este 28 de febrero para competir en el Estadio Nacional (INS Estadio) lo llena de emoción.

Torres es el máximo ganador en la historia de los X-Knights, con cinco campeonatos, y su conexión con la afición costarricense es uno de los aspectos que valoró la organización para invitarlo a la renovada competencia. Su última participación en Costa Rica fue en el 2023.

En la prueba también estarán el japonés Taka Higashino; el francés David Rinaldo, ganador de la primera fecha del campeonato disputada en Pamplona, España; y el español José Mincha Canosa, actual campeón defensor de X-Knights y segundo lugar en la fecha inaugural.

A ellos se unirán el también español Maikel Melero, el italiano Davide Rossi y el chileno Marco González, quien será el único latinoamericano en competencia.

Además de la segunda fecha de la Copa Mundial FIM de Freestyle, los X-Knights 2026 serán el escenario del Campeonato Panamericano de Supercross, que reunirá a los mejores pilotos de la región.

Las categorías oficiales son SX1, para motocicletas de hasta 450 cc con motores de cuatro tiempos (hasta 250 cc), considerada la categoría mayor o “premier”, y SX2, para motocicletas de hasta 250 cc con motores de cuatro tiempos (hasta 125 cc), correspondiente a la categoría intermedia.

Las entradas para X-Knights 2026 ya se encuentran disponibles a través de www.eticket.cr y van desde ₡11.160 hasta ₡43.000, más cargo por servicio.