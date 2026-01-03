Puro Deporte

Copa del Mundo de Freestyle se prepara para aterrizar en Costa Rica con los X-Knights

Los X -Knights 2026 serán parte, por primera vez, de uno de los eventos de freestyle más importantes del planeta

Por Juan Diego Villarreal
X-Knights David Rinaldo Francia Copa de Mundo de Pamplona España 3 de enero del 2026 Cortesía: RPMTV
El piloto francés David Rinaldo ganó la primera fecha de la Copa de Mundo de motocross, freestyle en Pamplona, España. El próximo 28 de febrero del 2026 estará en los X-Knights. Cortesía: RPMTV (La Nación/Cortesía: RPMTV)







X -Knights 2026David RinaldoJosé Mincha Canosa
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

