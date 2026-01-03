Copa del Mundo de Freestyle se prepara para aterrizar en Costa Rica con los X-Knights

El piloto francés David Rinaldo ganó la primera fecha de la Copa de Mundo de motocross, freestyle en Pamplona, España. El próximo 28 de febrero del 2026 estará en los X-Knights. Cortesía: RPMTV

La primera fecha de la Freestyle GP World Cup, la nueva Copa del Mundo de Freestyle Motocross (FMX), disputada en el Navarra Arena de Pamplona, España, ya es historia. Ahora, el certamen se trasladará a Costa Rica para la segunda fecha, que se realizará en el marco de la edición 17 de los X-Knights, el 28 de febrero, en el Estadio Nacional.

Ante un recinto repleto de aficionados y con un ambiente espectacular, el piloto francés David Rinaldo se dejó la victoria tras firmar una presentación sólida, técnica y muy consistente, que le permitió imponerse frente a un grupo de los mejores exponentes del freestyle motocross mundial.

La segunda posición de la jornada fue para el español José Mincha Canosa, quien destacó con una de las actuaciones más aplaudidas de la noche, mientras que el australiano Rob Adelberg completó el podio en el tercer lugar.

Con esta prueba inaugural, Pamplona abrió oficialmente el calendario de la Freestyle GP World Cup con un altísimo nivel deportivo y de espectáculo, dejando el listón muy alto para las próximas paradas del campeonato, entre ellas Costa Rica, que recibirá la segunda fecha el próximo 28 de febrero, como parte de los X-Knights 2026.

Precisamente el francés Rinaldo y el español “Mincha” Canosa, quien fue el último campeón de X-Knights, estarán presentes en el ahora INS Estadio el próximo 28 de febrero, junto a Julien Vanstippen (Bélgica), Davide Rossi (Italia), Filip Podmol (República Checa), Luc Ackermann (Alemania) y Maikel Melero (España).

Manrique Mata, director de Family Fun / RPMTV y organizador de los X-Knights, explicó que Costa Rica se ha posicionado como uno de los eventos más importantes del mundo del freestyle motocross y que, con la incorporación de la Copa del Mundo, se dio un paso aún más significativo.

“Todo esto es un excelente preámbulo para la fecha en Costa Rica. X-Knights consolida una vez más al país como uno de los escenarios más importantes del freestyle motocross a nivel global y como una de las plazas más sólidas para el desarrollo de eventos de acción extrema en la región”, indicó Mata.

Las entradas para X-Knights 2026 ya están disponibles en www.eticket.cr, con precios que van desde ₡11.160 hasta ₡43.000, más cargo por servicio. Los detalles sobre localidades, beneficios y disponibilidad pueden consultarse directamente en la tiquetera oficial.

Para este 2026, a los X-Knights se incorporará el SX Supercross, que por primera vez se llevará a cabo en “La Joya” de La Sabana, como parte del evento de freestyle más ambicioso de Latinoamérica.

El SX Supercross se unirá al espectáculo de freestyle motocross con sus acrobacias, además del BMX freestyle, disciplina en la que participarán los costarricenses Kenneth Pollis Tencio y Derek Solano.