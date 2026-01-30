Puro Deporte

Leyenda de Saprissa le envía fuerte mensaje a la afición: ‘Dejen el fanatismo y las groserías’

El exjugador morado consideró que deben unirse y no crearle mal ambiente al equipo

Por Milton Montenegro

Una voz autorizada en el Deportivo Saprissa pidió parar ya. La dirigencia morada ya le dio a algunos aficionados lo que tanto pedían, el “fuera Vladimir” se hizo realidad.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

