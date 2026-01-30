Leyenda de Saprissa le envía fuerte mensaje a la afición: ‘Dejen el fanatismo y las groserías’

Una voz autorizada en el Deportivo Saprissa pidió parar ya. La dirigencia morada ya le dio a algunos aficionados lo que tanto pedían, el “fuera Vladimir” se hizo realidad.

El exjugador no está de acuerdo con la actitud asumida por los seguidores; para él, se debe apoyar y no crear un ambiente negativo alrededor del equipo.

“Algunos ven jugar mal a Saprissa y se van en contra del entrenador. No todo es culpa de él. Después de la línea, dentro de la cancha, el tema pasa por los jugadores: ellos toman las decisiones. Me pareció un poco grosero de parte de la afición ponerse a gritarle ‘fuera’ a Vladimir y otros improperios. Creo que, si somos de los mismos, debemos apoyar en las buenas y en las malas”, dijo Marco Antonio Rojas, exportero del cuadro tibaseño, quien compartió camerino en los años 80 con el ahora extécnico.

Rojas añadió que, a lo largo de la historia, Saprissa le ha dado muchas satisfacciones a la afición, que según él parece olvidar todo y se dedicó a lanzar ofensas.

“Eso es muestra de un fanatismo que debe eliminarse. Hay momentos buenos y malos. Todos los que hemos estado en Saprissa hemos tratado de aportar un granito de arena, de hacer lo mejor posible y de darle siempre a la institución el nombre que ha prevalecido como uno de los mejores”, añadió Marco Antonio.

Marco Antonio Rojas (izquierda), consideró que Vladimir Quesada, no fue el único culpable de que Saprissa no haya ganado en los últimos partidos. (Instagram)

El exguardameta también se refirió a la acción en la que Abraham Madriz falló y regaló la opción que terminó en el tercer gol de Pérez Zeledón.

“Diría que fue un momento de desconcentración. Lo normal es tirar la bola a un lado y no al centro. Al final, por dicha, el partido se empató y eso pasó sin novedad. Aquí no voy a decir que es muy nuevo; son cosas que se deben determinar, más en el puesto de portero, donde el nivel de concentración debe ser muy alto”, expresó Rojas.

Rojas fue más allá y añadió que, si por él fuera, en el siguiente encuentro volvería a alinear a Abraham Madriz como titular en el marco morado.

“Creo que lo está haciendo muy bien; ha levantado la mano para decir: ‘yo soy el próximo portero titular’. El nuevo entrenador determinará si juega o no, porque tiene buena competencia”, señaló Marco Antonio.

Para Marco Antonio Rojas, Abraham Madriz ha venido haciendo bien las cosas en el marco morado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Rojas, las acciones de un arquero de Saprissa trascienden más que las de un portero de otro club.

“La mirada de todos, en general, se clava en los jugadores de Saprissa; siempre se está más atento a ellos. Si a otro portero le pasa lo mismo, quizá no se comenta”, dijo Rojas, quien añadió que en el puesto de arquero los errores son muy visibles, y recordó, de su propia época, un fallo que aún le mencionan.

El fallo de Rojas

“Íbamos perdiendo 2-0 contra Honduras, faltando como 15 minutos para terminar. Me hicieron un gol que nunca me habían hecho. Una zona del área, en uno de los marcos del antiguo Estadio Nacional, tenía como un hueco y solo le echaban cal para taparlo. La bola picó ahí, estaba comenzando a lloviznar y el rebote me pegó en el hombro y se fue al marco”, recordó Marco, quien añadió: “Lamentablemente, mucha gente lo recuerda. Hay gente que me lo dice. Tal vez tuve 500 partidos jugados, por dar un ejemplo; hice 300 buenos y siempre te van a recordar el malo. En Saprissa, Howard Roper, que jugaba con Limón, me ganó una bola que tenía casi en las manos y me anotó”, manifestó Marco Antonio.

Marco Antonio alzó la voz para respaldar a Abraham Madriz en una jugada que, para él, le puede pasar a cualquier guardameta.

