Leyenda de Alajuelense no aguanta más y explota como nunca antes

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una voz de peso aseguró que la camisa de Liga Deportiva Alajuelense no es cualquier cosa.

No importa si está en el país o no, pero la distancia nunca ha sido un impedimento para que vea prácticamente todos los partidos de Liga Deportiva Alajuelense y el clásico nacional no fue la excepción.

Después del 1-1 entre la Liga y Saprissa que no fue un buen negocio para ninguno de los dos, y que en realidad fue un resultado malo para los rojinegros, Shirley Cruz no aguantó más y explotó como nunca antes.

El partido dejó mucha molestia no solo por la acción polémica en la que Gerald Taylor agarró de la camisa a Alexis Gamboa en el área; sino por la propia frustración en la Liga al ver como su panorama cada vez se complica más.

Pero para la leyenda de Alajuelense, los problemas van más allá de eso. La mujer que provocó una revolución en el fútbol femenino del país y que es considerada en la Liga como la eterna capitana, está convencida de que tienen que cambiar muchas cosas, con reclamo incluido.

“Estoy cansada de polémicas, de excusas, demuestren en la cancha: con entrega, con garra y al 200% ¡Esa camiseta no es cualquier cosa… se respeta! Y si no están para defenderla como se debe, mejor háganse a un lado. Al manudo se le respeta y se apoya al 100%”, escribió Shirley Cruz en sus redes sociales.

Shirley Cruz es una de las figuras emblemáticas de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

La Liga se encuentra en una situación crítica en la tabla de posiciones, porque a falta de tan solo dos partidos para que termine la fase regular, los rojinegros son quintos con 23 puntos.

Herediano se enfila a sentenciar el liderato general. Los florenses tienen 34 puntos; seguidos por Saprissa con 28, Liberia con 27 y Cartaginés con 26.

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