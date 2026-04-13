Lesión de futbolista del Cartaginés no era tan grave y lo atribuye a milagro de la Virgen de los Ángeles

El lateral del Cartaginés, Yael López (centro), regresó a las canchas después de siete meses, en el partido ante Herediano, tras vivir, lo que el considera como un milagro.

Apenas había jugado su segundo partido con el Club Sport Cartaginés en el Torneo Apertura 2025, cuando el lateral Yael López Fuentes recibió como un mazazo el diagnóstico de su lesión.

De acuerdo con el parte médico, el lateral sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco en la rodilla izquierda, por lo que estaría fuera al menos nueve meses de las canchas.

Yael no lo podía creer. Había regresado del fútbol colombiano semanas atrás y se incorporó al cuadro blanquiazul. Disputó en setiembre de 2025 los partidos ante Herediano y San Carlos y no solo quedaría fuera del Torneo Apertura 2025, sino también del Torneo Clausura 2026.

No obstante, el lateral, quien en el pasado vistió las camisetas de Carmelita, Herediano, Saprissa y Alajuelense, aseguró haber sido testigo de un milagro de la Virgen de los Ángeles, tras visitar la Basílica en Cartago.

“Fue muy difícil recibir la noticia de tener una lesión tan grave. El panorama era muy complicado y hasta estuve trabajando la parte mental con un coach deportivo”, explicó López a los medios de comunicación antes del juego ante Herediano.

Entre la desazón y la tristeza, Yael tomó una decisión que, a su criterio, lo cambió todo y le dio un giro a su vida.

“Estaba cerca de la Basílica y tomé la decisión de entrar y hacer una petición; también hice una promesa por mi lesión. Estuve sentado y oré por unos minutos. Sentí una paz inmensa, la cual no puedo explicar con palabras”, recordó López.

Yael López retornó a las canchas con el Cartaginés, bajo un torrencial aguacero, en el partido ante el Herediano, el viernes anterior. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

La cirugía

El futbolista de 27 años estaba ansioso, pero al mismo tiempo nervioso de lo que podría pasar con su cirugía, pues era una incógnita cuál sería el tiempo de recuperación.

“Uno nunca piensa que va a tener una lesión grave, que el fútbol se puede acabar de un día para otro, y cuando uno pasa por una situación como esa, te deja muchas enseñanzas en tu vida”, comentó López.

Cuatro meses después de su lesión, Yael López ingresó al quirófano el pasado 2 de enero y, tras la cirugía, descubrieron que el futbolista sufría de una sinovitis (inflamación por líquido sinovial), no una ruptura total como se había indicado.

“Al despertar de la operación, escuché decir a la enfermera que si habían tocado el ligamento, porque no estaba en la epicrisis (resumen clínico del proceso de hospitalización o atención médica de un paciente), a lo que el médico dijo que no había sido necesario, pues no encontró otra lesión”, recordó López.

El lateral brumoso aseguró que quedó en shock, que no podía creer lo que había pasado, pues en los estudios previos aparecía la lesión de ligamento.

“Quería salir corriendo de la felicidad y me acordé de mi visita a la Basílica de Los Ángeles. Llamé a mi familia, al doctor del Cartaginés y a don Leonardo Vargas. La verdad, fue un milagro; así lo siento y estoy muy agradecido”, recalcó López.

Yael, después de su experiencia, tomó confianza y, tras su desalentador diagnóstico, empezó a entrenar y el pasado viernes 10 de abril regresó a las canchas en el duelo entre Cartaginés y Herediano (1-2).

“Es cierto que estuve bastante tiempo fuera de las canchas, pero no es lo mismo lo que viví a ser operado. Volver a amarrarme los tacos después de cinco meses fue una sensación hermosa. Ahora disfruto del fútbol de manera diferente y quiero ayudar al equipo y devolverle al club todo el cariño y el apoyo que me dieron”, concluyó López.