Puro Deporte

Lesión de futbolista del Cartaginés no era tan grave y lo atribuye a milagro de la Virgen de los Ángeles

El jugador de Cartaginés fue diagnosticado con una grave lesión de rodilla, pero al salir del quirófano panorama fue más alentador y ya volvió a las canchas

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Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El lateral del Cartaginés, Yael López (centro), regresó a las canchas después de siete meses, en el partido ante Herediano, tras vivir, lo que el considera como un milagro. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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