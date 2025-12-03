¿Les deben todavía premiación a los ciclistas que ganaron la Vuelta a Costa Rica 2024?

Óscar Ávila, presidente de la Fecoci, explicó los motivos por los que la aún no han podido cancelar los premios de la Vuelta a Costa Rica 2024.

La edición 59 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica está a menos de 10 días de iniciarse (12 de diciembre) y aún no se han cancelado en su totalidad los premios de la edición 2024.

Los rumores sobre la deuda con los pedalistas salieron a la luz pública en los últimos días en redes sociales. No obstante, Óscar Ávila, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), salió a dar la cara y explicó las razones por las cuales se adeudan los premios a algunos ciclistas.

Lo primero que aclaró el jerarca es que no se trata de un problema económico, ya que el dinero está disponible y listo para depositar. Sin embargo, aún no han podido hacerlo a pesar del interés de la junta directiva por cancelar la deuda.

“Una vez que nosotros recibimos, por parte de la Comisión Nacional Antidopaje (Conad), el comunicado donde se indica que no tenemos un analítico adverso, se pagan los montos de la premiación de la Vuelta a Costa Rica. Nosotros no podemos premiar la competencia sin tener los resultados oficiales por parte del Conad”, explicó Ávila.

El mandamás del ciclismo nacional indicó que se han realizado las gestiones y consultas para obtener un documento oficial, pero de momento solo se ha recibido una respuesta vía telefónica, lo que permitió empezar a coordinar los pagos correspondientes.

Fecoci espera confirmación de la Conad

“No tenemos la confirmación de si hay algún caso, en especial que requiera un análisis diferente en cuanto al resultado final de la prueba. Hemos estado cancelando los premios, pero al día de hoy (martes 2 de diciembre) no tengo el comunicado oficial por parte del Conad, para proceder con las premiaciones respectivas. La hemos estado realizando tras una conversación telefónica con la entidad”, aclaró Ávila.

Para Óscar Ávila, el deber de la Fecoci es pagar cuando se tenga el documento donde la Conad indique que no hubo ningún analítico adverso en la Vuelta a Costa Rica 2024, tal y como lo establece la Unión Ciclística Internacional (UCI); de lo contrario, no pueden girar el dinero.

“Hay momentos en que los resultados de las pruebas tardan mucho en entregarse, más cuando se deben realizar estudios más específicos, pero es algo con lo que hemos venido lidiando. No es sencillo, pero debe hacerse de la manera correcta, aunque uno entiende la preocupación de los ciclistas”, explicó Ávila.

El presidente de la Fecoci reiteró que cuentan con el dinero de la premiación y que, de momento, intentan agilizar los trámites necesarios para ir cancelando hasta donde les es posible, mientras esperan la documentación oficial del Conad.

“Nosotros tenemos los presupuestos reservados para la cancelación de la premiación. Los ciclistas lo saben. A la Federación llegaron dos de ellos y se les ha comunicado lo que está pasando. Esperamos recibir el comunicado oficial de la Conad para terminar de cancelar los montos, como siempre lo hemos hecho”, declaró Ávila.

La Comisión Nacional Antidopaje es un órgano adscrito al Instituto del Deporte y la Recreación (Icoder) y funciona como autoridad nacional en esta materia.

