¿Les deben todavía premiación a los ciclistas que ganaron la Vuelta a Costa Rica 2024?

La Federación Costarricense de Ciclismo explica la situación del pago a los campeones de la Vuelta a Costa Rica del año pasado

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística Costa Rica 2024, décima etapa
Óscar Ávila, presidente de la Fecoci, explicó los motivos por los que la aún no han podido cancelar los premios de la Vuelta a Costa Rica 2024. (Rafael Pacheco Granados)







