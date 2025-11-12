Conozca los 15 equipos que tomarán la salida en la Vuelta a Costa Rica este diciembre

La Vuelta a Costa Rica en su edición 59 tendrá un recorrido exigente, que le permitirá a los escaladores dar un gran espectáculo.

La edición 59 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable 2025 está cada vez más cerca, y la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) ya definió los 15 equipos que participarán en el máximo evento pedalístico del país.

En el plano nacioaal, la Fecoci indicó que en total serán siete las escuadras que estarán compitiendo, cuya invitación fue avalada tras el cierre del ránking nacional el pasado viernes 31 de octubre.

El Giro a la tica se realizará del 12 al 21 de diciembre, con un total de 10 etapas y 1.251 kilómetros de competencia.

Los equipos que tomarán la partida con base en el ránking son: 7C Economy Rent a Car Hyundai, Manza Té La Selva Scott, Colono Bikestation Kolbi, Ciclo Café Repuestos Mena – En su Punto y Team Costa Frut AC Marriott Giant.

El presidente de la Fecoci, Óscar Ávila, recordó que todos los equipos reciben una invitación por su labor durante la temporada y su gran esfuerzo por mantener latente el ciclismo nacional.

“Con estos resultados estamos cumpliendo la normativa y los criterios establecidos desde inicio de año con los cinco primeros equipos; además, brindamos dos invitaciones adicionales para incrementar la participación en nuestro máximo evento de los pedales”, comentó Ávila.

Esas dos invitaciones adicionales quedaron definidas para los equipos Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama y la Selección Sub-23 de Costa Rica.

Sobre el equipo patrio, el vicepresidente de la Fecoci, Óscar Herrero, declaró que el objetivo de la decisión es sumar kilómetros y experiencia a los jóvenes ciclistas, por lo cual se convocará a una selección nacional Sub-23.

“El trabajo y desempeño de estos equipos durante el año fueron valorados por el comité organizador de la Vuelta a Costa Rica, que definió los nombres de los equipos que ocuparán estas invitaciones especiales. En el caso de la Selección Sub-23, le estamos dando rodaje y experiencia a las promesas del pedalismo costarricense”, aseveró Herrero.

Asimismo, la Federación confirmó los equipos internacionales que estarán presentes en el giro nacional, los cuales ya recibieron la respectiva invitación, destacándose dos europeos y dos sudamericanos.

La Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 contará con la participación de las escuadras Movistar Best PC (Ecuador), Plus Performance Solutos (Chile), Canel’s Java (México), Momentum Racing – GCS – Quici (Estados Unidos), Team Flanders Region (Bélgica), Universe Cycling Team (Holanda), Panamá Cultura y Valores (Panamá) y la Selección de Guatemala.

