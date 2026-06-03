Puro Deporte

Leonora Jiménez se sacude de las críticas por la donación al Icoder y defiende su proyecto

La empresaria Leonora Jiménez aseguró que no entiende las críticas al proyecto que propuso realizar en La Sabana

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Por Juan Diego Villarreal
Leonora Jiménez, Sherman Guity Gran Maratón Costa Rica 30 de abril del 2025 Cortesía: Justin Rojas
Leonora Jiménez está al frente de la organización de la Gran Maratón Costa Rica. En el 2026 cumplirá su segunda edición. (La Nación/Cortesía: Justin Rojas)







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Leonora JiménezGran Maratón Costa RicaCircuto atlético en La Sabana
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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