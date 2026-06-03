Leonora Jiménez se sacude de las críticas por la donación al Icoder y defiende su proyecto

Leonora Jiménez está al frente de la organización de la Gran Maratón Costa Rica. En el 2026 cumplirá su segunda edición.

La organizadora de la Gran Maratón Costa Rica, Leonora Jiménez, respondió a las críticas surgidas en torno a la donación que realizará al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Cuando se dieron a conocer los detalles de la primera edición de la carrera, en 2025, la promotora aseguró que la totalidad del dinero recaudado por concepto de inscripciones sería destinada a la restauración del Parque Metropolitano La Sabana.

Cinco meses después, el dinero no se ha entregado, lo cual desató críticas. No obstante, tras reunirse con el director del Icoder, Donald Rojas, ambas partes acordaron que la promotora construirá con esos recursos un circuito de tres carriles en La Sabana para beneficio de las personas que practican atletismo.

El monto con el que se iniciará la obra es de aproximadamente ₡101 millones.

Aunque en un principio la recaudación por la venta de inscripciones superó los ₡170 millones, tras cubrir gastos como el alquiler del Estadio Nacional,pagos a la Policía Municipal de San José, Ingeniería de Tránsito y la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), el monto neto quedó en ₡101 millones.

“Si los fondos ingresaran a la caja única del Estado, no podrían utilizarse inmediatamente, sino hasta dentro de aproximadamente dos años. Por ello, la intención es iniciar la construcción del circuito a mediados de este año”, comentó Jiménez a La Nación.

Ambas partes optaron por desarrollar el proyecto bajo la modalidad de donación de obra construida. Es decir, la construcción estará a cargo de la organización de la Gran Maratón Costa Rica, bajo la supervisión del Icoder.

“Me cuesta entender por qué la gente está cuestionando el modelo que se está ejecutando. No hay otro evento en el mundo que tenga un proyecto que reinvierta el 100% de la taquilla en el país. Tampoco hay otro proyecto en el mundo donde la mayor parte de esa taquilla se destine a generar infraestructura pública”, aseguró Jiménez.

Leonora indicó que, como organización, deben ser respetuosos de las instituciones y cumplir con todas las obligaciones correspondientes para alcanzar las metas propuestas.

“Creemos que el proyecto tiene un modelo muy positivo y único en el mundo, por lo que me parece difícil entender cómo alguien puede verlo de forma negativa”, agregó.

Al consultársele si hizo falta aclarar con mayor anticipación el destino de los recursos recaudados, Jiménez reconoció que se trató de un aprendizaje para la organización.

“Hemos alineado la narrativa para que exista una mayor claridad y transparencia sobre cómo funciona nuestro modelo. Creo que una de las cosas que aprendimos fue a utilizar las palabras correctas para que la gente entienda cuál es el mecanismo mediante el cual se reinvierten los fondos en el país y se pueden construir circuitos deportivos”, concluyó Jiménez.