Puro Deporte

¿En qué se utilizarán los ₡100 millones que la Gran Maratón Costa Rica donará al Icoder?

La organización de la Gran Maratón Costa Rica y el Icoder se pusieron de acuerdo para la utilización del dinero de las inscripciones

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Gran Maratón Costa Rica Edición 2026 Icoder 2 de junio del 2026 Cortesia: Gran Maratón Costa Rica
La Gran Maratón Costa Rica cumplirá su segunda edción el proximo domingo 22 de noviembre, con la participación del 10.000 corredores. (Cortesia: Gran Maratón Costa Rica/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gran Maratón Costa RicaIcoderLeonardo JiménezDonald RojasDonación por inscripciones
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.