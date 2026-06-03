¿En qué se utilizarán los ₡100 millones que la Gran Maratón Costa Rica donará al Icoder?

La Gran Maratón Costa Rica cumplirá su segunda edción el proximo domingo 22 de noviembre, con la participación del 10.000 corredores.

Al presentarse la primera edición de la Gran Maratón Costa Rica, en mayo de 2025, se informó que el 100% del monto recaudado por concepto de inscripciones sería destinado a la restauración del Parque Metropolitano La Sabana, según indicó el Icoder en su página web.

No obstante, un año después, el director del Icoder, Donald Rojas, y la organizadora del evento deportivo, Leonora Jiménez, llegaron a un acuerdo para que, en lugar de donar el dinero, la promotora de la Gran Maratón Costa Rica construya un circuito de tres carriles para atletismo en el sector noreste de la zona boscosa de La Sabana.

La decisión fue comunicada este martes a los medios de comunicación. La obra tendrá un costo aproximado de $755.192 (₡343 millones).

El circuito atlético estará dividido en tres carriles, con el propósito de que sea apto tanto para personas que únicamente caminan (828 metros de longitud), como para quienes practican trote suave (1.188 metros) y atletas élite (1.200 metros). En total, la pista tendrá una longitud de 3.214 metros.

Los tres circuitos serán construidos con una superficie de concreto permeable, que permitirá una mayor absorción del agua y brindará más seguridad a los usuarios. Además, contarán con señalización específica para cada carril.

De acuerdo con la información suministrada por la organización, el monto recaudado por inscripciones ascendió a ₡177 millones. Sin embargo, tras cancelar gastos como el alquiler del Estadio Nacional, permisos municipales, pagos a la Policía Municipal de San José, Ingeniería de Tránsito y la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), el monto neto quedó en ₡101 millones.

El director del Icoder, Donald Rojas, comentó que la propuesta de construir el circuito fue presentada por la organización de la Gran Maratón Costa Rica y aceptada por la institución para agilizar el desarrollo de la obra, ya que las donaciones en efectivo ingresan a la caja única del Estado y su tramitación suele ser más compleja.

“Estamos contentos con el acuerdo al que llegamos, pero debemos trabajar un poco más en la fiscalización de la obra. Aceptamos la propuesta, pero tenemos que procurar que los tiempos de construcción se reduzcan y que las liquidaciones sean más rápidas y oportunas para concretar el circuito”, declaró Rojas.

Consultado sobre si habría preferido recibir el dinero en efectivo para que el Icoder ejecutara la obra, el jerarca explicó que, al tratarse de una donación, no tenían control sobre el monto final que se entregaría. Además, señaló que, de haber tenido que licitar el proyecto, probablemente se estaría ejecutando hasta 2029.

“Vamos a darle seguimiento para que se construya lo que está estipulado en los planos. Esperamos que en menos de dos meses podamos tener avances concretos y mantener una vigilancia constante para recibir una obra equivalente al monto que esperamos formalizar en un documento entre ambas partes (Icoder y la promotora)”, agregó Rojas.

La organización de la Gran Maratón Costa Rica espera construir un carril para los atletas que entrenan en La Sabana. (Cortesia: Gran Maratón Costa Rica/La Nación)

Agilizar los procesos

Por su parte, Leonora Jiménez, organizadora de la Gran Maratón Costa Rica, explicó que la decisión de construir directamente el circuito busca que la obra esté lista lo antes posible y evitar los trámites engorrosos, aunque necesarios, que implica el ingreso de recursos a la caja única del Estado.

“Esa decisión de construir la pista se tomó entendiendo que existe una serie de normativas y requisitos que deben cumplirse por ley para ejecutar una donación en efectivo. Esos procesos tienen todo el sentido, porque hay que verificar la trazabilidad de los fondos. De lo contrario, podrían surgir situaciones irregulares. Son normas que no se pueden omitir”, afirmó Jiménez.

De acuerdo con la exmodelo y empresaria, si los fondos ingresaran a la caja única del Estado, no podrían utilizarse sino hasta dentro de aproximadamente dos años. Por ello, la intención es iniciar la construcción del circuito a mediados de este año.

“Junto con don Donald Rojas tomamos la decisión de desarrollar el circuito bajo la modalidad de donación de obra construida. Eso nos permite acelerar los procesos. Una vez que el Icoder apruebe el diseño, podremos iniciar la construcción y lograr que las obras comiencen este mismo 2026”, recalcó Jiménez.

Leonora añadió que este acuerdo también permite buscar nuevas alianzas, como la establecida con la empresa Traesa, que donará los planos de los tres circuitos. Dicho aporte tiene un valor aproximado de $10.000 y no será descontado de los recursos contemplados para la donación principal.

“En un principio solo teníamos previsto realizar una edición de la Gran Maratón Costa Rica. Sin embargo, al surgir la idea de los tres circuitos, el proyecto evolucionó y ahora esperamos realizar tres ediciones (2025, 2026 y 2027), con el propósito de completar el circuito con todas las especificaciones técnicas planteadas”, concluyó Jiménez.