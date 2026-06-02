Gran Maratón Costa Rica confirma participación de 10.000 corredores para la edición 2026

La Gran Maratón Costa Rica volverá a transitar por la Circunvalación Norte, que pasa por el cantón de Tibás, como en su primera edición de 2025.

La segunda edición de la Gran Maratón Costa Rica, que se efectuará el próximo domingo 22 de noviembre, ya tiene prácticamente agotada su capacidad en las diferentes distancias del evento.

De acuerdo con Leonora Jiménez, organizadora de la competencia, ya se registran 10.000 atletas inscritos y quedan muy pocos cupos disponibles.

Al igual que en 2025, la carrera atlética recorrerá el cantón central de San José, Tibás y San Pedro de Montes de Oca. Además, cruzará por el viaducto de Circunvalación Norte en el sector de Tibás. La salida y la meta estarán ubicadas en el Estadio Nacional.

Las distancias serán de 42, 21, 10, 5 y 2 kilómetros, y utilizarán las principales vías de la capital, por lo que se implementará un operativo de tránsito para evitar congestionamientos vehiculares y facilitar el desplazamiento de los corredores.

“Para nosotros, como organización, esto demuestra la confianza que los atletas tienen en nosotros y refleja la buena experiencia que vivieron los corredores en la primera edición, por lo que desean competir nuevamente”, comentó Jiménez a La Nación.

De acuerdo con la exmodelo y empresaria, uno de los mayores éxitos de la Gran Maratón Costa Rica ha sido posicionar al país como un destino de turismo deportivo. Los competidores y sus acompañantes pudieron disfrutar de un ambiente diferente y seguro durante la edición anterior.

“Siempre he dicho que es muy fácil vender una inscripción o conseguir patrocinio para un primer evento, pero hacerlo para una segunda edición es mucho más difícil, porque depende de haber ejecutado bien las cosas, de haber cumplido con los atletas y de que hayan recibido una buena experiencia. Creo que logramos eso y estamos muy contentos”, declaró.

Leonora agradeció la confianza de los patrocinadores y del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), y reiteró que lo recaudado por concepto de inscripciones se destinará a la construcción de un sendero para atletas de alto rendimiento. Se espera que el proyecto inicie este año con una primera inversión de al menos ¢100 millones.

“Estamos profundamente agradecidos con Costa Rica por creer en este proyecto. La respuesta de los corredores, el apoyo de la empresa privada, las instituciones públicas y los aliados estratégicos han sido extraordinarios. Esta maratón se ha convertido en una plataforma que une deporte, comunidad y país”, comentó Jiménez.

Para mayor información de la carrera atlética pueden ingresar a la página www.granmaratoncr.com/.