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Gran Maratón Costa Rica confirma participación de 10.000 corredores para la edición 2026

La segunda edición de la Gran Maratón Costa Rica se estará celebrando el próximo 22 de noviembre

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Por Juan Diego Villarreal
Gran Maratón Costa Rica Segunda edición 22 de noviembre del 2026 Cortesía: Content Lab
La Gran Maratón Costa Rica volverá a transitar por la Circunvalación Norte, que pasa por el cantón de Tibás, como en su primera edición de 2025. (Cortesía: Content Lab/La Nación)







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Gran Maratón Costa RicaLeonora Jiménez10.000 atletas inscritos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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