Vea cómo fue la Gran Maratón Costa Rica que reunió a 10.000 atletas por las calles de San José

La Gran Maratón Costa Rica engalanó la actividad deportiva de este fin de semana. Con 10 mil personas en las calles de San José, la carrera de atletismo marcó un antes y un después en la disciplina, sobre todo por la cantidad de atletas que reunió, sino también por la logística que implicó.

Las imágenes muestran a corredores disfrutar de los diferentes recorridos, ya que la carrera tuvo distancias desde los 5 kilómetros y hasta los 42.

A continuación imágenes del recorrido:

La circunvalación dejó esta postal en la que se ven cientos de corredores disfrutando en un paso elevado. (Brau/Braulio Romero)

La salida de la Gran Maratón Costa Rica marcó un espectáculo que motivó tanto a atletas como asistentes, quienes disfrutaron de juegos pirotécnicos, entre otros atractivos.

Vea la salida de la Gran Maratón Costa Rica, la cual tuvo un espectáculo con fuegos artificiales. (Braulio Romero/Braulio Romero)

La Gran Maratón Costa Rica contó con un muy buen ambiente en el recorrido, los atletas no escondieron su alegría cuando vieron alguna cámara que los esperaba para fotografiarlos.

Este grupo de atletas disfrutó y sonrió para demostrar que más allá de la competencia, el deporte se disfruta.

El buen ambiente en el recorrido se notó en los atletas, quienes disfrutaron de un excelente clima para la práctica del atletismo. (Ernesto Chacón/Ernesto Chacón)

La satisfacción de llegar a la meta era evidente en los participantes que pasaban luego de finalizar su carrera por el Estadio Nacional, donde diversas actividades comerciales los esperaban para finalizar la experiencia de la Gran Maratón Costa Rica.

Ya con la llegada a la meta hubo tiempo para sacarse fotos en familia y con amigos. Los atletas pudieron disfrutar de actividades en el Estadio Nacional. (Ernesto Chacón/Ernesto Chacón)

La Gran Maratón Costa Rica consiguió reunir a más de 10 mil personas y todos los fondos que se recolectaron serán destinados a remodelar el Parque Metropolitano La Sabana, según confirmó la organización.