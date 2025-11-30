Fútbol

Vea cómo fue la Gran Maratón Costa Rica que reunió a 10.000 atletas por las calles de San José

La Gran Maratón Costa Rica llenó las principales calles de San José de camisetas, tenis e hidratante. Fue una locura por el atletismo

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde

La Gran Maratón Costa Rica engalanó la actividad deportiva de este fin de semana. Con 10 mil personas en las calles de San José, la carrera de atletismo marcó un antes y un después en la disciplina, sobre todo por la cantidad de atletas que reunió, sino también por la logística que implicó.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gran Maratón Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.