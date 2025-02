Leonel Moreira relata los cambios en su vida tras salir de Alajuelense

Leonel Moreira estuvo cuatro años con Liga Deportiva Alajuelense, disputó más de 200 partidos con los rojinegros, ganó un título de la máxima categoría, una Recopa, un Torneo de Copa, una Liga de Concacaf y dos Copas Centroamericanas. Incluso, en dos ocasiones fue el mejor portero de la Centroamericana, sin embargo, la Liga le cortó su contrato y su vida dio un giro radical.

Leonel Moreira narra los cambios en su vida tras dejar Alajuelense

El guardameta firmó con el Puntarenas FC, en la que es su primera experiencia fuera del Área Metropolitana de Costa Rica. Moreira pasó de hacer traslados muy cortos desde Alajuela hasta el CAR, a viajar 154 kilómetros varios días de la semana para entrenar en el Roble (ida y vuelta). Es más, algunas noches le toca dormir lejos de su familia y perderse momentos con sus seres queridos.

“Viajo con algunos compañeros casi todos los días y otros nos quedamos en Puntarenas, para cuidar el descanso y estar de la mejor manera. Se podría pensar que es complicado estarse trasladando todos los días, pero nosotros viajamos de madrugada y duramos una hora y 20 minutos máximo”, comentó en conversación con La Nación.

Leonel de momento no vive en suelo chuchequero, ya que es padre de dos hijos, Santi y Camila, y la logística de moverlos es compleja, ya que estudian y tienen su vida en el GAM. El meta firmó por un torneo con los Tiburones (menos de seis meses) y por ahora prefiere no alterar la dinámica familiar.

LEA MÁS: El reencuentro de Leonel Moreira con Saprissa en el Fello Meza fue hasta peor del que pudo vivir en la Cueva

El futbolista de 34 años no se queja del desgaste que le significa pasar más de tres horas al día en el carro, para ir a las prácticas y volver, o de tener que levantarse muy temprano para evitar las presas. Pone la mejor cara y pese a que las comodidades del CAR no las tiene nadie más en el país, no se queda con lo que vivió en el pasado.

“Siempre he disfrutado mucho de esto, no es que antes menos y ahora más, sino, hace tiempo me hubiera retirado. El futbolista que no se sienta pleno con esto, no puede ser jugador... Soy una persona que siempre dejo el cansancio de lado, mi familia es primero y cuando llego a la casa mi trabajo pasa a segundo plano. Saco tiempo de donde no hay, para estar con mi esposa y mis hijos”.

Los hijos de Leonel Moreira, Santi y Camila, y su esposa Yulieth Granados, siempre lo han acompañado en todas sus experiencias y el portero los ve como su gran pilar.

Uno de los rubros que lo han retado en el día a día es el clima, pero igual lidia con esto. A su criterio, los profesionales de este deporte deben estar listos para todo y él ya tuvo experiencias en México y Bolivia, que le hacen ver este momento desde otra perspectiva.

“La temperatura de donde entrenaba antes la temperatura es muy similar, lo que cambia es el tema de la brisa del mar, que es lo más complicado. Hay días muy caliente, otros muy húmedos y hay diferentes circunstancias, pero uno como profesional debe adaptarse a todo”.

LEA MÁS: Leonel Moreira habla por primera vez de su salida de Alajuelense

Misma presión y misma motivación para Leonel Moreira

Leonel Moreira llegó a un Puntarenas FC con muchos problemas, en medio de una lucha por no descender y dudas dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, el equipo se levantó y pasa un gran presente con figuras como Moreira. En el Torneo de Clausura 2025 el PFC es tercero, con 18 puntos de 24 y en la acumulada está en el puesto 10 de 12.

Moreira asumió el rol de capitán de inmediato y asegura que vive en este club lo mismo que pasó con Liga Deportiva Alajuelense.

“No cambia tanto a lo que vivía antes, porque tengo la misma presión, ya que acá estamos peleando por no descender. Estamos haciendo las cosas bien, queremos salir de donde estamos y logramos posicionarnos en los primeros lugares. Nada de esto es nuevo para mí”.

Leonel Moreira, portero del Puntarenas FC, es el quinto arquero con más tapadas en el Torneo de Clausura 2025, con 21 en ocho partidos. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Además, dibujó una sonrisa en su rostro al comentar que: “Me ha caído muy bien venir al Puntarenas FC, seguir luchando por objetivos y por seguir buscando los primeros lugares. Pese a la situación en la que estamos con el descenso, lo dejamos atrás y no pensamos en eso. No veo esto como una revancha, es mantener este nivel, tratar de hacerlo de la mejor manera y pese a que he cometido errores, los he aceptado. Soy estricto y exigente con mi trabajo”.

Leonel vive un gran momento en lo individual y recalcó que no extraña lo que atravesó con la Liga, en los últimos cuatro años.