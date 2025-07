Leonas de Alajuelense vuelven a competir... siete meses después

Liga Deportiva Alajuelense llegó a Panamá con la ilusión de hacerlo bien. Las octacampeonas nacionales se estrenan este jueves 17 de julio en la Copa Interclubes Femenina de Uncaf y todas las pupilas de Wílmer López se sienten privilegiadas por volver a competir, algo que no hacen desde hace siete meses.

Porque la última vez que las rojinegras disputaron un partido oficial como equipo fue el 21 de diciembre, cuando ganaron su octavo cetro en fila.

La espera se acabó y al fin llega el momento que tanto querían. Primero jugarán la Copa Interclubes Femenina de Uncaf y al culminar este desafío internacional regresarán a casa, donde las espera el inicio de la Liga Premier Femenina, cuyo arranque se fijó para el 27 de julio.

El estreno de Alajuelense en la Uncaf será este jueves a las 2 p. m. (hora de Costa Rica) contra Under de Honduras, en el Estadio Yappy Park.

Su segunda presentación está pactada para el sábado 19 de julio, en ese mismo reducto, ante Caribbean Stars de Puerto Rico.

Mientras que el 21 de julio, las leonas jugarán frente al Municipal de Guatemala.

Las posiciones finales de este torneo se disputarán el miércoles 23 de julio. Para optar por la corona, las pupilas de Wílmer López deben ganar su grupo. Ese es el requisito para acceder a la final.

“Contentos de que ya reinicia el campeonato y con muchos retos. Las jugadoras volaron a Panamá y ahí esperamos poder obtener el título que se nos negó en la última edición, pero que ya hemos ganado otras veces”, comentó el directivo de la Liga, León Weinstok.

Noelia Bermúdez, Fabiola Villalobos y Gabriela Guillén son tres de las jugadoras que Liga Deportiva Alajuelense llevó a Panamá para la Copa Interclubes Femenina de Uncaf. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Ahora que se reactiva la competencia, las leonas tienen una agenda cargada, porque por segundo año consecutivo vivirán la experiencia de jugar la Copa de Campeones W de Concacaf, que empezará en agosto.

“Hay que tomar en cuenta la zona en la que estamos en Concacaf. Estados Unidos es una potencia mundial en fútbol femenino, que se puede codiar con equipos de Europa sin ningún problema y la liga mexicana femenina ha crecido un montón.

”Vemos equipos femeninos mexicanos que tienen presupuestos mayores al de nosotros en masculino, por ejemplo. Y hay una grada muy alta. No significa que no se pueda competir, que no se pueda hacer un muy buen partido, pero hay que dimensionar esto con la perspectiva adecuada", detalló León Weinstok.

La Liga ha tenido varios movimientos en su equipo femenino, pues se marcharon a Europa Sheika Scott y Stephannie Blanco. También se terminó el contrato de Gabriella Cuevas y ella decidió volver a su país.

Alajuelense primero contrató a Alisha Lindo y Anna María Gilbertson; luego se dieron los regresos de Sofía Varela, Fabiola Villalobos y Gabriela Guillén.

“Sin torneo nos cuesta mantener jugadoras en el buen sentido, como el caso de Sheika Scott y muchas otras que se han ido. Por eso, tratamos de seguir sacando constantemente jugadoras, y si hay oportunidades de traer a algunas otras, aprovechamos para poder mantener un equipo lo más competitivo posible”, destacó el directivo.

La Nación aprovechó para consultarle qué piensa de que algunas personas digan que el fútbol se volvió aburrido porque Alajuelense es el único equipo que gana.

Wílmer López dirige en Liga Deportiva Alajuelense a su hija, Wyzangel López. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Para él, una de las respuestas está en las mismas gradas; aparte de que cada club debería procurar darles su lugar a ellas.

“Gracias a Dios tenemos una afición muy fiel al equipo femenino, llegando casi a llenar estadios. En gente yo creo que tenemos más afición en un torneo que muchos equipos del torneo masculino”, apuntó.

Durante todos estos meses de incertidumbre, Alajuelense no dejó de apoyar a sus jugadoras, al tiempo que ellas se mantuvieron entrenando.

En entrevista con La Nación, el presidente del club, Joseph Joseph dijo que por supuesto que en el club les alegra que ellas otra vez vuelvan a la acción.

“Desde enero las muchachas han pasado entrenando, nosotros pagamos salarios y no ha habido actividad y, a pesar de eso, lo digo con mucho orgullo, no hemos abandonado el proyecto esperando este momento de que vuelva a arrancar.

”Así que sea un buen torneo para todos, para la Liga también. Queremos ganar el campeonato, así es siempre en cualquier campeonato que participamos, eso es lo que pretendemos y siempre dándole la importancia del caso al proyecto del fútbol femenino", expresó Joseph Joseph.

