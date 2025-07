Alajuelense anuncia retorno de futbolista que prometió volver

“Espero volver y retirarme con esta camiseta”, afirmó Gabriela Guillén en un artículo publicado por La Nación el 11 de junio de 2024. Su retorno hoy es un hecho.

Aquel día en el Estadio Alejandro Morera Soto, ella tenía muchos sentimientos encontrados. Celebraba el heptacampeonato con las leonas, pero a la vez sabía que había sido su último partido para emprender un desafío en el fútbol femenino de Estados Unidos.

Lo meditó una y otra vez, cayendo en cuenta de que era una oportunidad que no podía rechazar; pero también tenía muy claro que volvería a jugar en Alajuelense, por una simple razón: “Aquí he crecido y amo estos colores con mi alma”.

LEA MÁS: Carlos Vela confía en Alajuelense: ‘Tenemos equipo para cumplir todos los objetivos’

La futbolista que días atrás llegó a 100 partidos internacionales con la Selección Femenina de Costa Rica, el 30 de junio se despidió de Dallas Trinity FC. Y en el mensaje que ella publicó tanto en X como en Instagram, algunos aficionados de Alajuelense le preguntaban que si volvía.

Otros sin saberlo, pero sospechándolo desde hace días, estaban seguros de que pasaría lo que hoy es una realidad.

Estas réplicas en el Instagram de Gabriela Guillén así lo evidencian:

Alajuelense anunció el regreso de Gabriela Guillén, después de militar un año en Estados Unidos. También Fabiola Villalobos está de nuevo en la manada.

“El regreso de Gabriela y Fabiola no solo simboliza el compromiso de la institución por mantener una plantilla competitiva, sino también afrontar todas las competiciones en aras de hacerlo al más alto nivel”, señaló Alajuelense en su página electrónica.

Tanto Fabiola Villalobos como Gabriela Guillén ganaron siete títulos nacionales con la Liga en su primer paso como rojinegras, además de dos supercopas y una UNCAF.

Ambas firmaron un contrato por lo que resta del año.

Este martes, el equipo femenino de Alajuelense viajará a Panamá para disputar la Copa Interclubes de Uncaf durante esta semana.

El arranque de la Liga Premier Femenina está pactada para finales de julio.

LEA MÁS: Futbolista de Alajuelense se va al Real Oviedo con Agustín Lleida

@media only screen and (max-width: 821px) {.uno {display: none}}