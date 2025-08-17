Puro Deporte

Leonas de Alajuelense recibirán al América con motivación extra

Liga Deportiva Alajuelense asumió el liderato en el fútbol femenino, antes de su estreno en la Copa de Campeones W de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

A las leonas de Liga Deportiva Alajuelense les salió lo que tenían en mente en la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseFútbol FemeninoLiga Premier Femenina
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.