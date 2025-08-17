Leonas de Alajuelense recibirán al América con motivación extra

A las leonas de Liga Deportiva Alajuelense les salió lo que tenían en mente en la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina.

Completadas cuatro jornadas, las pupilas de Wílmer López son las nuevas líderes, con 10 puntos, seguidas por Sporting con una unidad menos; mientras que Saprissa FF y Dimas Escazú registran ocho puntos.

Chorotega, Herediano y Municipal Pococí tienen dos unidades. En el último lugar de la tabla, Moravia solo contabiliza un punto.

Resultados

La jornada empezó el jueves 14 de agosto con la goleada de las moradas ante Moravia por 7-0. Los goles fueron de Gloriana Villalobos, Priscilla Rodríguez, Yerling Ovares, Katherine Alvarado, Verónica Matarrita, Isska Chaverri y Mónica Matarrita.

Chorotega empató 0-0 con Municipal Pococí; mientras que Alajuelense le quitó el invicto a Sporting en Pavas, en un partido que desató las críticas al programarse a las 10 a. m., con una temperatura elevada en cancha sintética.

Sofía Varela marcó el gol del triunfo de las leonas en el partido entre Sporting y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las octacampeonas nacionales se dejaron los tres puntos con un triunfo de 0-1, con un gol de Sofía Varela, pero quedaba pendiente definir si asumían o no la cima del torneo.

Para eso debía completarse la jornada, con el partido entre Herediano y Dimas Escazú, que culminó con un empate 1-1. En ese duelo, Marian Solano anotó para las rojiamarillas, luego de que la escazuceña Ashley Elizondo abrió la cuenta.

“Creo que muy merecido el triunfo, porque impusimos las condiciones, tuvimos las opciones claras y se consigue una. Con una fue suficiente para llevarnos los tres puntos y quedar en el primer lugar del torneo para prepararnos para lo que viene, que es el partido contra el América”, manifestó Wílmer López en declaraciones proporcionadas por la Liga.

Lo que sigue

Con la motivación de ser líderes, las leonas de Alajuelense ahora cambian el chip y vivirán otra vez la experiencia de rozarse contra equipos que gozan del profesionalismo en el fútbol femenino.

Ellas se estrenarán en la Copa de Campeones W de Concacaf este miércoles 20 de agosto, cuando reciban al América de México, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Mientras que el próximo fin de semana se jugará la quinta fecha del campeonato nacional.

Pococí recibirá a Saprissa FF; Moravia esperará a Herediano, Dimas Escazú jugará en casa ante Sporting y Alajuelense se enfrentará a Chorotega en el Morera Soto.

