Leonas de Alajuelense le quitan invicto a Sporting antes de estrenarse en ‘Concachampions’

En una hora demoledora (10 a. m.) para jugar en cancha sintética, las leonas de Liga Deportiva Alajuelense se dejaron una victoria trabajada (0-1) contra Sporting, en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, en la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina.

Las pupilas de Wílmer López llevaron el peso ofensivo y generaron varias ocasiones de gol, pero el partido se definió con un solo tanto.

Sofía Varela en el minuto 29 sacó un remate desde fuera del área que sacudió las redes albinegras.

“Fue un partido difícil, siempre contra Sporting en la casa de ellas son partidos duros, difíciles y la superficie para nadie es un secreto. A esta hora el clima estuvo pesado para ambos equipos, pero muy felices por el gane.

Sofía Varela festeja su anotación con Paula Coto, Mariela Campos y Katherine Arroyo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

”Es un resultado muy importante, contra un rival directo, que venía haciendo las cosas bien. Aquí creo que nos pusimos un estándar y de aquí no podemos bajar", expresó la defensora Gabriela Guillén en declaraciones proporcionadas por la Liga.

Mientras que el técnico de las leonas, Wílmer López también consideró que el partido fue complicado, en una cancha difícil y bajo un clima muy fuerte.

“Pero yo creo que muy merecido el triunfo, porque impusimos las condiciones, tuvimos las opciones claras y se consigue una. Con una fue suficiente para llevarnos los tres puntos y quedar en el primer lugar del torneo para prepararnos para lo que viene, que es el partido contra el América”, manifestó Wílmer López.

El partido entre Sporting y Liga Deportiva Alajuelense se disputó bajo una temperatura muy alta. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Después de ganar la Copa Interclubes de Uncaf en Panamá y tras jugar cuatro partidos en el campeonato nacional, Alajuelense de nuevo vivirá la experiencia de jugar la Copa de Campeones W de Concacaf, enfrentándose contra equipos femeninos profesionales y que inclusive tienen más presupuesto que muchos clubes ticos masculinos.

La Liga se estrenará en esta edición de la “Concachampions” femenina el miércoles 20 de agosto, a las 8 p. m. contra América de México, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Otros resultados de la fecha

La cuarta fecha del Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina arrancó el 14 de agosto con la goleada 7-0 de Saprissa FF ante Moravia.

Los goles de las moradas fueron de Gloriana Villalobos, Priscilla Rodríguez, Yerling Ovares, Katherine Alvarado, Verónica Matarrita, Isska Chaverri y Mónica Matarrita.

Chorotega igualó 0-0 con el Municipal Pococí; mientras que el duelo entre Herediano y Dimas Escazú se jugará este domingo a las 11 a. m.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.