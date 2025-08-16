Puro Deporte

Leonas de Alajuelense le quitan invicto a Sporting antes de estrenarse en ‘Concachampions’

Liga Deportiva Alajuelense jugará contra el América de México el miércoles 20 de agosto en el Estadio Alejandro Morera Soto, en la Copa de Campeones W de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín

En una hora demoledora (10 a. m.) para jugar en cancha sintética, las leonas de Liga Deportiva Alajuelense se dejaron una victoria trabajada (0-1) contra Sporting, en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, en la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina.








