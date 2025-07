Leonardo Cova reacciona a los ataques de Róger Ajún y dice que no se va de Guanacasteca

Róger Ajún le tiró durísimo a Leonardo Cova, gerente de Guanacasteca, en su programa en redes sociales Desde La Banca.

“Don Leo, deje de vender humo, ya basta. Deje de estar jodiendo tanto. Solo humo vende, tiene engañada a la gente en Nicoya. Ya aburre. Yo creí que era más serio... Para mí usted fuera... Hablemos de cosas más importantes”, le dijo Ajún.

Cova escuchó todo, porque la reacción del comunicador se dio luego de que el gerente pampero enviara un mensaje que decía: Pronto nos vemos en las canchas de Primera División.

Leonardo Cova habló con La Nación sobre la situación y se quedó atónito con las expresiones de Ajún.

“Sí, escuché lo que dijo en su programa. Realmente me sorprendió, porque desde que llegué a Nicoya, siempre me trató muy bien, siempre habló bien de mí. Lo conocí en Liberia y teníamos una relación de respeto en todos los aspectos, jamás habló mal de mí”, aseguró Cova.

Leonardo Cova añadió que Róger Ajún tiene sus motivos y los toma con seriedad y como una crítica positiva.

“No me ofendí, pese a que me dijo: estúpido, vende humo, escoba. ¿Cómo lo interpreto yo? Realmente lo siento como un guanacasteco molesto conmigo, porque, al ser mexicano, y él declara que por mi culpa el equipo está así, lo tomo como es: como el sentimiento de una persona que vive ahí y cree que vinimos a hacer lo contrario”, destacó Cova.

El gerente de Guanacasteca añadió que trató de comunicarse con Ajún y aclarar la situación. Le envió un mensaje y le dijo que estaba sorprendido con sus declaraciones.

“Asumo la responsabilidad y lo que me dice, y no voy a ponerme a pelear con él, porque es una persona mayor que yo y merece todo mi respeto”, indicó Cova.

Cova cree que quizá parte de la molestia de Ajún puede ser por ser liberiano.

“Si vamos a la parte deportiva, nunca se le han dado los resultados a Liberia con nosotros. Lo tomo como Liberia, porque supongo que don Róger le va a Liberia, es liberiano o tiene afición a Liberia”, afirmó Cova.

Ajún le dijo a Cova que es mexicano, ni siquiera es tico, y que lo mejor es que se regrese a su país.

“Eso no lo voy a hacer, porque tengo una responsabilidad moral y civil con la gente de Nicoya, que me ha cumplido demasiado bien. Si se puede hablar con él, lo haré, y si no, no hay problema, se queda así”, resaltó Leonardo Cova.

Leonardo Cova, gerente general guanacasteca, dio que no va a pelear con Róger Ajún, porque es una persona mayor que él. (ADG )

Cova expresó que es seguidor del programa de Róger Ajún y le aclaró que no vino a hacer nada malo en contra de Guanacasteca.

“No voy a ponerme a pelear con una persona de su trayectoria y edad.”

Según Leonardo Cova, tiene la esperanza de que al club le devuelvan la licencia y pueda participar en el próximo Torneo de Apertura, que inicia en dos semanas.

El 16 de abril, el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció la revocatoria de la licencia de participación de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG).

La Nación publicó el 25 de febrero anterior un reportaje en el que dio a conocer las negociaciones que se dieron para la llegada de un grupo de inversionistas mexicanos, quienes tomarían —según un documento firmado por el propio presidente de la ADG, Jorge Arias— el control del plantel por medio de la creación de una sociedad anónima en la que la ADG formaría parte.