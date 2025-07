Roger Ajún le dice de todo a Leonardo Cova por situación de Guanacasteca

Róger Ajún es un personaje histórico de Guanacaste. El comunicador siempre se ha caracterizado por ser un representante cultural de la provincia pampera y, además, mantiene una identificación total con los equipos locales: Guanacasteca y Liberia.

Ajún conduce un programa en redes sociales llamado Desde La Banca. En la edición del pasado lunes 7 de julio, no pudo aguantar más y explotó en vivo contra el actual gerente de Guanacasteca, Leonardo Cova, luego de que este enviara un comentario durante la transmisión, provocando la furiosa reacción del comunicador.

Desde finales del torneo pasado, Guanacasteca vive una crisis institucional. El club vio revocada su licencia de participación por parte del Comité de Licencias de la Fedefútbol, tras una investigación que reveló irregularidades administrativas y financieras. Por esta razón, el equipo no pudo finalizar el campeonato anterior ni podrá participar en la próxima temporada.

Durante el programa, Cova comentó que el equipo jugará el próximo torneo en la Primera División. Ante esto, Ajún respondió sin filtros:

“Don Leo, deje de vender humo, ya basta. Deje de estar jodiendo tanto. Solo humo vende, tiene engañada a la gente en Nicoya. Ya aburre. Yo creí que era más serio... Para mí usted fuera... Hablemos de cosas más importantes”, dijo.

Y añadió:

“Sea más serio. Usted no es Cova... ¡Jale, jale! No queremos charlatanes”.

Ajún también recordó cuando Cova afirmó que su única inversión en Costa Rica había sido “comprar unos jabones”. Esa declaración surgió tras el polémico acuerdo que convirtió a Cova y al empresario mexicano Jorge García en los principales accionistas de la ADG.

“Él llegó a vender jabones. ¡Siga vendiendo jabones! No engañe a la gente en Nicoya. Se lo digo como guanacasteco: deje de joder. Usted ni es tico, vino a cagarse en la vida de la ADG. En su país nadie lo conoce. Estamos hartos de sus majaderías y estupideces. No tenés congruencia. Me tiene caliente (...)”, arremetió.

El comunicador finalizó su intervención asegurando que la ADG no tiene espacio en ninguna categoría del fútbol nacional:

“Don Sergio Hidalgo dijo que no tienen cabida. En Linafa tampoco... Ya rayan en lo ridículo. Cova, ¡andate! No sos bienvenido en Costa Rica. Usted es el culpable. Es un poco serio", concluyó.

La Nación consultó a Leonardo Cova por lo dicho por Ajún y el dirigente se mostró muy sorprendido ante la reacción que tuvo el comunicador, no obstante el azteca fue enfático en que no se siente ofendido.