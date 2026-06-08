León Weinstok es el candidato a vicepresidente por el grupo de Joseph Joseph en Alajuelense

León Weinstok encabeza la papeleta del oficialismo para las elecciones de vicepresidente y otros cargos en Liga Deportiva Alajuelense.

La papeleta del oficialismo encabezado por el actual presidente Joseph Joseph fue presentada este lunes para las elecciones del sábado 13 de junio, donde los asociados de Liga Deportiva Alajuelense votarán para elegir vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero.

¿Quiénes se postularon? La papeleta está conformada por los actuales miembros de la Junta Directiva León Weinstok (vicepresidente primero), Ricardo Prada (secretario) y Tara Key (vocal primera), así como por Adrián Porras (protesorero) y Felipe Johanning (vocal).

“Más allá de los errores y aciertos que se tienen en el camino, tener una unión de todos los sectores para la búsqueda de los objetivos que todos buscamos es clave para el éxito”, señala esta fórmula en su pronunciamiento tras inscribir la papeleta.

Para trazar una pincelada de cada uno, este grupo señala que entre los aportes de León Weinstok destacan su apoyo al desarrollo del equipo femenino, así como su contribución en temas legales, organizacionales y de comunicación institucional.

Por su parte, Ricardo Prada y Tara Key han estado estrechamente vinculados a iniciativas relacionadas con la afición, el departamento comercial, la experiencia en el estadio y los proyectos de infraestructura del club.

En cuanto a los nuevos integrantes de la papeleta, Adrián Porras es miembro de la Comisión de Tecnología, desde donde ha impulsado iniciativas de innovación y transformación digital.

Asimismo, Felipe Johanning es un asociado liguista con experiencia en estrategia comercial, mercadeo, e innovación que ha participado desde hace más de dos años en las comisiones Comercial, de Experiencia de Estadio, e Infraestructura.

Este grupo asegura que busca colaborar de manera efectiva con el resto de la Junta Directiva para consolidar los importantes avances organizacionales alcanzados por el club, “los cuales han permitido obtener resultados financieros históricos”.

Además, los cinco candidatos para que integran esta papeleta también afirman lo que pretenden en el ámbito deportivo.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando para alcanzar el tetracampeonato centroamericano y recuperar en diciembre el título nacional masculino. De igual forma, en el fútbol femenino procuraremos revalidar el campeonato centroamericano obtenido el año anterior y retomar la conquista del título nacional, luego de una histórica racha de nueve campeonatos consecutivos”, se lee en el comunicado.

Ahí mismo se indica que también mantendran como pilares fundamentales el fortalecimiento de la identidad institucional, el crecimiento de las ligas menores y la formación integral de las futuras generaciones de liguistas.

Las papeletas que se inscribieron este lunes

Papeleta Integrantes Oficialista - León Weinstok (vicepresidente primero).

- Ricardo Prada (secretario).

- Adrián Porras (protesorero).

- Tara Key (vocal primera).

- Felipe Johanning (vocal tercero). Grandeza Rojinegra - Nolan Zamora (vicepresidente primero).

- Javier Artavia (secretario).

- Fabio Hernández (protesorero).

- Andrea Salas (vocal primera).

- Alejandro Alvarado (vocal tres). Un nuevo capítulo - Raúl Pinto (vicepresidente primero).

- Aquiles Mata (secretario).

- Henry Zamora (protesorero).

- Carlos Aguirre (vocal primero).

- Óscar Soto (vocal tercero).

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.