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León Weinstok es el candidato a vicepresidente por el grupo de Joseph Joseph en Alajuelense

El oficialismo dio a conocer su papeleta para las elecciones en Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
05/01/2025, San José, Estadio Nacional, partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2025 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano.
León Weinstok encabeza la papeleta del oficialismo para las elecciones de vicepresidente y otros cargos en Liga Deportiva Alajuelense. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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