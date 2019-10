“Creo que lo que estoy viviendo ahorita es muy diferente, porque el año pasado era titular, jugaba en mi club, era más fácil ser tomado en cuenta. Ahora he estado un poco irregular, he estado en banca y la verdad es que no he logrado ser constante en mi club. Yo sé que de esta forma es más difícil para un seleccionador dar seguimiento. Yo entiendo el por qué no me han llamado a la Selección”, declaró.