“A nivel futbolístico cada vez que voy a entrenar, me gusta trabajar de forma excelente, que es dar mi mejor esfuerzo, que se ve diferentes todos los días, tal vez un día todo me sale, pero otro tal vez no estoy al 100%. A nivel futbolístico siempre trato de superarme. Siempre me he planteado objetivos, pero por la cuarentena y por este año ser diferente lo que me he propuesto es disfrutar, disfrutar del día, ser intencional en ver las cosas bonitas que pasan en un día”.