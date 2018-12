“Sinceramente yo pasé momentos complicados después de Liberia porque vino el Mundial y se tuvieron prácticamente tres meses de vacaciones cuando el jugador no es remunerado, porque las vacaciones solo son pagadas en los equipos grandes. En ese momento mi esposa tenía tres meses de embarazo y yo tomé la decisión de retirarme. Dios me dio la bendición de que apareció algo pronto y me llamaron de Florida Bebidas como agente de televentas, entonces una semana después de que terminó el torneo yo ya estaba trabajando en esta empresa”, recordó.