Keylor Navas tiene un ‘freno de mano’ para dejar el PSG

Keylor Navas tendrá un cierre de mercado en el que si el PSG cede en un finiquito favorable para el tico, prácticamente sería un hecho su salida. (FRANCK FIFE/AFP)

El cierre del mercado de fichajes pinta trepidante para Keylor Navas. El arquero nacional tiene muy claro cómo se comportará, pese a ver con muy buenos ojos una posible llegada al Nápoles de Italia.

Hay un punto en la relación Navas - PSG que el guardavallas, de momento, no ve como un punto de negociación. De hecho, él está con una posición muy similar a la que tomó cuando el Real Madrid le hizo saber que Thibaut Courtois sería el guardavallas titular a partir de la temporada 2019 - 2020.

En aquella ocasión a Keylor le restaba contrato con los merengues y no estaba dispuesto a ceder el salario que le quedaba por recibir, a menos que la oferta que recibiera consiguiera recuperar eso, como sucedió con el PSG.

Ahora, pese a que Keylor sabe que en el Nápoles lo quieren y ya hay mucho acordado para que él pueda llegar, la traba está en su actual plantel. Con el París el nacional no tiene un acuerdo sobre qué sucedería con el resto del contrato que le queda por cumplir.

Keylor sabe que él no está buscando la salida de la capital francesa, sino que más bien el club parisino fue el que tomó una decisión con él y Gianluigi Donnarumma, por lo que es el cuadro el que debe desentrabar la situación para evitarle presión extra a Gigio.

Keylor Navas acapara la atención en Nápoles

Ante esto, el jugador no tiene problema en salir del París siempre y cuando su contrato, económicamente, sea respetado hasta el final, es decir hasta el 2024.

En Italia ya no ven tan clara la llegada del centroamericano, sobre todo porque el tema que falta por resolver ya no depende del Nápoles.

“No hay mucha información, pero todo parece alejarse porque no se llega a un acuerdo entre el PSG y el portero para llegar a un finiquito. El Nápoles no pagará de más, no es fácil, pero siguen trabajando... Al final creo que hay que esperar como se desarrolla todo”, aseguró el periodista Gaetano Mocciaro.

La parte económica continúa complicando un posible cambio de aire para Keylor, quien tampoco ve mal quedarse en el París, buscar un gran mundial con la Selección Nacional y agarrar una gran oferta en el primer mercado del 2023, a inicios de año o bien para la temporada 2023 - 2024.

Ya Navas, en el pasado cuando dejó el Madrid recibió una muy buena oferta de la MLS, sin embargo la misma no fructuficó porque apareció el plantel parisino para llevárselo y esto le dio la posibilidad de seguir en alto nivel del balompié europeo y continuar disputando la Liga de Campeones de Europa.

Keylor Navas le dio el sí al Nápoles, según ‘L’Equipe’

No obstante, en aquella ocasión el fútbol de Estados Unidos tentó con fuerza a Navas; esa posibilidad no se descarta para los futuros mercados que afronte el exjugador del Real Madrid.

Con los parisinos, el nacional logró ser subcampeón de Europa, también ha celebrado dos ligas de Francia, dos Copas de Campeones, una Copa de La Liga y dos Copas de Francia, en la pasada temporada alternó su titularidad con Donnarumma.