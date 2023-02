Keylor Navas pudo con ‘uno de los mejores partidos’ del Manchester City

Keylor Navas lo volvió a hacer. El arquero nacional fue determinante, tuvo una actuación espectacular y fue señalado como el responsable de que el Nottingham Forest no perdiera ante el Manchester City, en uno de los mejores partidos jugados por la oncena de Pep Guardiola, según consideró el estratega.

En redes fue normal encontrar comentarios como: ¡Si el Nottingham no perdió fue por Keylor! ¡El City no se topó con el Nottingham, el equipo de Guardiola se topó con don Keylor Navas! ¡Qué bien Keylor, cómo el PSG no lo supo valorar!, entre muchos otros.

Al final el duelo terminó 1 a 1, pero lo que se está haciendo costumbre, como cuando Keylor defendía los colores del Levante de España es que el nacional se consolide como el máximo exponente de la institución y semana tras semana lo normal sea que él figura. La noticia sería que falle.

En el cotejo contra el City, el nacional tuvo una soberbia tarde en la que terminó con seis apariciones determinantes. Tres de ellas entran en el rango de espectacular.

Las primeras dos se dieron luego de un tiro de esquina; primero paró un remate a quemarropa del defensor español Ameryc Laporte, luego sacó el rebote de Ruben Dias desde el suelo.

Pero, la mejor acción de Keylor se dio luego de un tiro libre de Gundogan que se iba a meter en el ángulo derecho del nacional; el Halcón se elevó y ante la impresión del propio volante alemán consiguió desviar a tiro de esquina.

Las buenas acciones del oriundo de Pérez Zeledón llegaron en momentos clave, sobre todo porque el único gol que recibió de parte del City había generado comentarios y críticas (un misil de Silva por alto, que ingresó no muy lejos de donde él estaba).

En la primera parte, el volante portugués sacó un latigazo de larga distancia, el balón no iba colocado pero sí con mucha potencia y le partió el marco en dos a un Keylor que se lanzó a mano cambiada pero no pudo reaccionar a tiempo.

Aquella acción quedó en el olvido cuando Keylor, como felino, dio su espectáculo.

Keylor está acostumbrando a sus aficionados a que él mantiene la esperanza hasta el último suspiro. Esto en un club que está destinado a luchar por mantener en la más alta división es oro, porque son planteles que viven de esperanzas.

El técnico del City, Pep Guardiola, como en la previa, se mostró respetuoso por Keylor, pero sí fue muy crítico con sus jugadores al hablar de efectividad frente al marco.

“Hemos contado con ocasiones increíbles, pero así es el fútbol. Teníamos que marcar. Hemos jugado uno de nuestros mejores partido, pero hemos dejado escapar dos puntos. Tenemos que ser más agresivos. Quedan muchos encuentros”, añadió.

Al cierre del compromiso, Keylor se fundió en un abrazo con el anotador del Nottigham, Chris Wood, delantero neozelandés, con el que disputó el boleto a Qatar 2022 y que al final fue ganado por el Halcón. Las dos figuras del partido fueron ovacionadas.

En el Nottingham ven este punto como clave, ya que les permite mantenerse lejos de la zona de descenso y también les da la confianza que entrega sumar ante el rival más pintado del campeonato.

El Forest está en la posición 13 de la clasificación con 25 puntos, mientras que la zona de descenso tiene a su primer inquilino con 18 unidades; se trata del West Ham United.

Una fortaleza que destacó el técnico del Nottingham, Steve Cooper, fue la mentalidad de su plantel.

“Nosotros nos mantuvimos intentándolo, no dimos nada por perdido. La mentalidad continuó trabajándose y al final tuvimos un buen resultado”, añadió.

Ahora el Nottingham se alista para un partido que será una final, porque jugará contra el West Ham, en un duelo directo para continuar alejándose de la parte baja de la clasificación.