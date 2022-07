Keylor Navas pone a meditar al PSG

Keylor Navas la temporada pasada jugó en la Liga de Francia y en la Liga de Campeones de Europa. (LOIC VENANCE/AFP)

El futuro de Keylor Navas también pone a meditar al PSG.

El nacional tiene contrato hasta 2024 en el cuadro parisino, no obstante su futuro es incierto en el sentido de que el PSG, según reportan medios franceses, decidió que Gianluigi Donnarumma será el portero titular.

Aunque el tico ya tuvo una conversación con Luis Campos, asesor deportivo, y sabe que inicia en un segundo plano, el nacional es feliz en París; ante esto tampoco está presionando porque le busquen una salida con urgencia.

De hecho, Navas es del pensar de que puede pelear y por las condiciones de vida que tiene en París solo una opción que le dé garantía similares lo haría moverse. A hoy pensar en pelear desde atrás por la titularidad del PSG no es descabellado para Navas.

Pese a esto, en el París son conscientes que tener un guardavallas de las garantías del Halcón como suplente puede ser un ‘inconveniente’, porque siempre mediáticamente se dará una comparación con Gianluigi Donnarumma, ante esto el escenario podría ser complejo para el italiano.

Según contó el diario Le Parisien, en el París consideran que la alternancia de la campaña anterior pudo ser una de las causantes del bajo nivel mostrado por Donnarumma.

El italiano fue señalado por su actuación en la serie contra el Real Madrid, en la Liga de Campeones de Europa, donde cometió un error en el juego de vuelta disputado en el Santiago Bernabéu.

Keylor luego de comenzar la pretemporada con el PSG, al jugar 45 minutos en la victoria 2 a 0 ante el Quevilly de la segunda división gala, ahora irá a Japón con el resto de sus compañeros, pero muy atento a lo que pueda suceder con su nombre.

[ Keylor Navas puede agrandar más su leyenda aunque salga del PSG ]

“Tranquilo, yo tengo dos años de contrato más”, así de claro el tico la última vez que le preguntaron por su futuro, previo al repechaje de Costa Rica frente a Nueva Zelanda de cara a Qatar 2022. Con eso el cuidapalos había acabado con las dudas, mismas que ahora vuelven a saltar por la dinámica impuesta en la capital francesa.

En principio, si Navas se mantuviera en París jugaría algún certamen de copa y podría tener alguna participación en partidos de liga, sobre todo cuando Donnarumma necesite descansar; empero Gigio también ha dado a entender que quiere disputar todo lo que sea posible.

Medios como diario AS de España también han hecho saber que en París no están seguros si dejar ir a Navas o dejarlo en la planilla.

Si algo ha dejado en claro es que a él no le precisa irse, por lo que si se mueve de París será para continuar en un lugar que sienta cómodo. En el PSG todavía no saben cuál será el movimiento que hagan con el centroamericano, pero a hoy no descartan nada: ni que se quede, ni que se vaya.

De momento los clubes que han sonado, a manera de rumor, interesados por Navas son el Nápoles de Italia, el Sevilla de España y el Newcastle inglés, aunque este último ya contrató portero. Keylor tiene 35 años, pero este diciembre cumplirá 36.