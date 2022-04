Joel Campbell da a conocer las claves para su brillante momento con Monterrey

Joel Campbell junto a sus compañeros haciendo trabajo regenerativo en las instalaciones del Monterrey. Fotografía: Facebbok de Monterrey

El nivel que está mostrando Joel Campbell desde que su equipo es dirigido por Víctor Manuel Vucetich es superlativo. El costarricense se convirtió en la figura ofensiva del Monterrey de México y desarrolló un instinto goleador que previamente no había mostrado.

En la última fecha del torneo mexicano el nacional sumó un gol más en el presente torneo al marcar en el empate 2 a 2 entre los Rayados y el Toluca.

Campbell, con esta celebración, ya llegó a cuatro dianas en la presente campaña, además de que tiene 608 minutos disputados con su escuadra. En esta ocasión, el buen nivel de Joel llega en el momento idóneo debido a que es en este mismo campeonato que Monterrey deberá decidir si compra la ficha del futbolista.

Campbell pertenece a León, no obstante está cedido en Monterrey.

“Para ser campeón, Monterrey es una institución grande que siempre va a estar obligada a buscar el título, con estos jugadores no se espera menos, tenemos que salir con la humildad que nos caracteriza y el esfuerzo para intentar ser campeones”, aseguró Joel en una entrevista con MedioTiempo.com

Para el atacante mucho de su buen rendimiento se debe a la ubicación que le está dando en el campo Vucetich, a quien le agradeció también la confianza que le ha tenido desde el día uno.

“Mucho es por la confianza que me ha dado el entrenador (Vuce), en lo que puedo dar; eso me ayuda y me presiona para hacer las cosas de la mejor manera. Siempre la confianza en un deportista es muy importante, también el hecho de que físicamente esté muy bien, el semestre pasado tuve una lesión en el tobillo que me afectó un par de meses y no me dejaba ser el Joel que quería ser; ahora estoy físicamente bien”, profundizó.

En los partidos de la Liga MX, el delantero ha logrado verse muy dinámico y libre por todo el ataque. De hecho, el exjugador del Arsenal inglés consiguió marcar goles por banda derecha, llegando por el centro y este último fue un buen cabezazo por derecha.

“En la posición en que estoy ahora me siento muy cómodo, porque el ‘profe’ me da mucha libertad para moverme en todo el frente del ataque, porque soy un jugador que sé asociarme con mis compañeros, puedo jugar cerca del medio campo y también llegar al área, espero seguir siendo determinante para el Monterrey y para mi selección”, evaluó.

Monterrey está en el octavo puesto de la clasificación entre 18 equipos participantes. Con 16 unidades se ve lejos del líder Tigres, que suma 26, pero el cuadro regio lo que busca es consolidarse en puestos de clasificación para meterse a pelear por el cetro.

El primer semestre del nacional como jugador blanquiazul no fue el deseado, sobre todo por lesiones que lo aquejaron y lo sacaron de varios duelos, al final en la prensa azteca se especuló de un posible traspaso, pero no se dio y ahora Joel se ha convertido en determinante para Monterrey. En México, los cuatro primeros clasifican directo a la serie final (Monterrey, con un partido menos, está a cuatro puntos del cuarto lugar, Cruz Azul). Adicionalmente, los ubicados entre el quinto y el doceavo lugar disputan una liguilla para sumarse a los cuatro clasificados,