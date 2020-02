“Me llamó Diego Brenes y me dijo que no había permiso. Entonces, me reuní en familia y tomé la decisión de hablar con Matosas para informarle que sí necesitaba ir. Nosotros llegamos al acuerdo de comunicarle que estaba dispuesto a ir y regresar (para la segunda fecha de la Copa Oro), pero no se dio el permiso y el club me está esperando. Yo ahora tengo que ir allá porque la carrera del futbolista es muy corta y tengo claro cuál es el paso que debo dar”, dijo en aquella ocasión.