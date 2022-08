Jewison Bennette tuvo su primer entrenamiento con el Sunderland

Jewison Bennette en su presentación como nuevo jugador del Sunderland inglés. Fotografía: Sunderland (Sunderland AFC)

El volante Jewisson Bennette ya tuvo el primer contacto con sus nuevos compañeros del Sunderland de la Championship inglesa.

El jugador nacional que fue anunciado este miércoles como futbolista del plantel inglés brindó unas declaraciones al departamento de prensa del Herediano, su anterior club, en las que dio sus primera impresiones luego de esta práctica con la que inicia un nuevo paso en su carrera deportiva.

“Estoy muy contento de estar aquí en este gran club, Creo que es una gran oportunidad para crecer, poco ha estado acá pero me gusta mucho el equipo. Los compañeros son buenas personas y me han recibido bien. Poco a poco me voy adaptando”, aseguró.

Bennette reveló que previo a su fichaje habló con futbolistas importantes de La Sele, tales como Bryan Ruiz, Joel Campbell y Yeltsin Tejeda, quienes lo aconsejaron.

“La verdad estoy muy emocionado. Yo sentí el apoyo de varios jugadores como Joel Campbell, Bryan Ruiz y Yeltsin Tejeda, ellos me han aconsejado, la mayoría me han dicho que disfrute y aproveche la oportunidad. Además que trabaje día a día porque llego a un nivel muy diferente y en el que debo entregarme el doble”, resaltó.

¡Es oficial! Jewison Bennette ya es parte del Sunderland

Para el seleccionado nacional es clave el apoyo que ha logrado encontrar en su familia.

“Hemos pasado esfuerzos, sacrificios, he tenido apoyo de la familia lo cual me ha permitido alcanzar objetivos. Esto que estamos logrando ahorita es muy importante. Mi familia nunca dejó de creer en mí y yo en ellos tampoco”, dijo.

El extremo recalcó que está con la motivación al tope, y quiere entrar en competencia lo antes posible para así estar listo de cara al Mundial de Qatar 2022, una cita que tiene en la mira como su próximo objetivo a conseguir.

Jewison da el salto al fútbol europeo con 18 años y siendo una de las revelaciones del cuadro tico en la última eliminatoria.