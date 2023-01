Fernán Faerron aprendió más de la vida que de fútbol al verse solo en Noruega

Fernán Faerron de momento no sabe cuál es el paso que dará en su carrera deportiva, sin embargo es claro en afirmar que sí ha crecido como jugador, pero sobre todo como persona después de su paso por el balompié de Noruega.

Faerron estuvo en el Ham-Kam noruego, plantel al que llegó en febrero del 2022, pero que en el que no continuará. Aunque no seguirá ahí, el jugador fue enfático en que Noruega era el paso que necesitaba para madurar dentro de la cancha, pero sobre todo fuera de ella.

El jugador explicó que el Fernán que salió de Costa Rica a inicios del año pasado es muy diferente al actual.

“El estar solo te hace crecer mucho. Allá si uno pasa un día malo está solo y es uno el que tiene que salir de la tristeza, animarse para no pasar así. Estar solo lo hace a uno ver todo de diferente manera, madurar. El Fernán que se fue era un poco inmaduro, impulsivo, pero volví siendo otra persona y con gran madurez. Uno ve la vida de diferente manera”, afirmó.

El defensor explicó que en ocasiones el enojo lo cegaba, por lo que siempre tuvo claro que ese era un punto de mejora.

“Más que todo habían cosas que me molestaban, cosas que realmente pasaban y el enojo lo bloqueaba a uno. Ahora sé canalizar mis emociones; obviamente si siento las emociones es por algo, pero ahora las sé manejar y a mí no me manejan, y eso es trascendental para la vida y no solo el fútbol”, detalló.

La experiencia en Europa para el exjugador de Alajuelense le dejó más enseñanzas fuera del campo que dentro, según lo que cuenta. Por ejemplo, al futbolista lo marcó una característica que cree haber notado en los noruegos, qque le dio una gran lección.

“Los noruegos pueden tener mucha plata pero no la exhiben. Eso me dejó mucha enseñanza. Yo vi personas de mucho dinero en Noruega, pero andaban un carro normal, no son de exhibir y eso me dejó mucho aprendizaje en todo”, comentó.

El defensor es enfático en que quiere continuar en el balompié internacional, ya que ya en el juego también notó ciertos elementos que en Costa Rica es difícil de manejar como la ‘agresividad con pelota’.

“Mejoré de todo un poco, en el juego físico sí crecí más. Allá es un juego físico, de bolas aéreas, de uno contra uno. En la fuerza crecí mucho, siento que estoy mejor en masa muscular”, describió.

Faerron ahora se centra en continuar creciendo.

“El punto es ir para arriba, si bien es cierto mi carrera siempre ha ido en crecimiento, pasé de Santos a la Liga, de la Liga a Noruega... todo ha sido para crecer y todo para arriba. Ahora el punto es consolidarme en Europa”, analizó.

Otra de las metas que tiene el exfutbolista manudo es regresar a la Selección Nacional. A Fernán en un momento se le colocó como uno de los zagueros de proyección del país, pero al final no logró colarse en el equipo mundialista.

Sobre si mantenía esa presión, el jugador fue claro.

“Me llena de orgullo que mi trabajo se vea reconocido, porque para mí eso es un reconocimiento. Siempre he sido una persona muy tranquila con lo ajeno o lo que no depende de mí. Espero estar bien yo. Uno es su propio rival, lo hago por mí y no por lo que digan... Al final me gusta la presión”, finalizó.

Fernán terminará de analizar opciones internaciones y si no encuentra la que le satisfaga, buscará continuar su carrera en el país.

“Europa es donde quiero continuar y estamos esperando. Continuar en Noruega es una muy buena opción porque hay equipos competitivos como el Bodo Glint que han hecho una gran temporada, por lo que estamos trabajando en eso”, concluyó.