“Solamente en torneos de Conmebol, no se podría en Mundial de Clubes, por eso es que se fue a Monterrey y no tenía cómo cumplir eso, ahora que volvió y está en Santos, en su estreno en la Libertadores no podía jugar en el primer partido, debió hacerlo en el segundo, la próxima semana”, explicó el comunicador brasileño.