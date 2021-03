“Yo acá estoy en un mejor nivel que Costa Rica, creciendo como persona, llenándome de más valores, ha sido una experiencia muy buena y muy enriquecedora, y acá estamos y espero seguir sumando acá. Los árbitros acá tienen más roce, creo que el fútbol es más rápido y dinámico, sin lugar a dudas es más rápido, pero bueno no es mi especialidad esa, pero me he adaptado para bien. Al final es realmente difícil llegar al nivel, ellos no se cansan, pero lo he logrado”, expresó.