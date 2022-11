Elián Quesada, el tico del Arsenal inglés ya toca la puerta del primer equipo

Elián Quesada ha vivido un segundo semestre del 2022 lleno de alegrías y aunque todavía no debuta con el primer equipo de los Gunners, sí está tocando la puerta y en cualquier momento se podría dar su llegada al plantel que dirige Mikel Arteta.

El costarricense entrena cada vez con más regularidad con el cuadro mayor, pese a que tiene su actividad en la Premier League Sub-21. De hecho la última vez que el nacional fue reportado con el club fue hace dos días, cuando el Arsenal preparaba su partido de Liga Europa.

El club reveló por medio de un comunicado de prensa que para ese juego contra el Zúrich de Suiza varios jóvenes formarían parte de su escuadra, no obstante Quesada no estuvo incluido porque todavía el jugador no tiene contrato de futbolista profesional.

Quesada solamente tiene 17 años, por lo que puede acceder a un vínculo de jugador profesional hasta que cumpla la mayoría de edad.

La historia de Elián agarró fuerza este mismo año en el país, cuando su padre Rubén Quesada reveló que tenía raíces ticas, además de un fuerte interés por vestir los colores de la Selección Nacional.

De hecho el juvenil ya fue tomado en cuenta para un proceso Sub-20 nacional.

“Inteligente, muy inteligente, es una de las cualidades que tiene, también es versátil, tiene posibilidades de jugar en muchas posiciones de la cancha, porque ha estado en toda la zona media y en la defensa, siempre se mantiene en su nivel, él es muy tranquilo.Le encanta ganar”, describió Rubén a La Nación sobre su hijo en octubre del año pasado.

Quesada se ha acostumbrado a entrenar al menos dos o tres veces con el primer cuadro Gunner, algo que su padre evalúa como parte del proceso para pronto verlo en el profesionalismo.

“Es normal, ellos utilizan mucho a los jóvenes para completar entrenamientos, lo que sucede es que si lo siguen llamando es porque algo está haciendo bien y está agradando al cuerpo técnico del primer equipo, porque ellos miden todo: exigencia, capacidad física, técnica. Todo lo que usted se pueda imaginar ellos lo evalúan”, finalizó.

Para 2023 no sería de extrañar ver a Elián Quesada disputando algún juego del fútbol inglés o participando en la pretemporada del Arsenal, la cual normalmente tiene a muchos juveniles en los cotejos ante cuadros como Juventus, Real Madrid y Barcelona, entre otros.