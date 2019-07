“La verdad, muchas veces me pregunto por qué no seguí un poco más en algún equipo grande. Bendito Dios nadie puede decir que Michael Umaña ha salido mal de una institución. Me he ido por otras cosas. Donde quiera que vaya la gente me atiende y más con lo que pasó en Brasil 2014; me dan un buen trato y eso me conforta, me hace sentir bien. Ese momento me lo regaló Dios a mi, pero fue un esfuerzo de mis compañeros”, detalló Michael Umaña.